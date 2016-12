De staat van de circulaire economie in 2017

DuurzaamBedrijfsleven Media trapt het nieuwe jaar in januari af met de themamaand Circulaire Economie. Hoe voorkomen we dat waardevolle grondstoffen de keten verlaten? En welke businessmodellen en financieringsvormen maken de transitie naar een circulaire economie echt mogelijk?

In elke publicatie over de Circulaire economie in Nederland worden we om de oren geslagen met dezelfde cijfers: € 7,3 mrd is er te verdienen voor de Nederlandse economie als we overstappen op een circulair systeem. Volgens McKinsey loopt dat bedrag voor de Europese Unie in 2030 op naar € 1.800 mrd, bij een CO2-reductie van 32 procent.

De eerste initiatieven om dat potentieel vrij te spelen, worden zichtbaar. Lees hier alvast onze tien best gelezen artikelen over de circulaire economie van 2016:

Toch is er nog veel werk aan de winkel. Bedrijven beginnen hun koudwatervrees voor de circulaire economie heel voorzichtig te overwinnen. Maar het vinden van echt circulaire businessmodellen bleef in 2016 nog een uitdaging.

Circulaire transitie

In dit interview legt hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker uit wat er volgens hem nodig is om een circulaire transitie te maken: “In één woord: anders samenwerken. Een circulaire economie is een economie van kringlopen. De stappen in een kringloop zijn op zichzelf logisch. Maar de echte omslag is dat je een kringloop organiseert met andere partijen.”

Eerder dit jaar schreven we over de 5 stappen van de circulaire supply chain. Deze stappen hebben we inzichtelijk voor je gemaakt in een infographic, die je hier kunt downloaden. Tijdens onze themamaand gaan we dieper in op de ketensamenwerkingen en cross-sectorale partnerschappen die nodig zijn om elk van deze stappen tot een succes te maken. Minder focus dus op de directe afnemers en leveranciers, maar verder kijken in de keten. Een volgende stap voor waarde-creatie is integratie over de grenzen van ketens heen.

In januari publiceren we onder meer interviews met Thomas Rau, de nummer 2 in de Trouw 100 en de bedenker van ‘de universele verklaring voor materiaalrechten’ en de Zweedse minister van financiën Per Bolund, over hervormingen van het belastingstelsel om reparatie en refurbishing aantrekkelijker te maken.

