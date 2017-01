€ 137 mln voor ondernemers die duurzaam investeren

De Rijksoverheid stelt € 137 mln beschikbaar voor ondernemers die investeren in onder andere duurzaam transport, groene gebouwen en circulaire productieprocessen.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in een persbericht. Voor duurzame investeringen die zijn beschreven in de Milieulijst 2017, kunnen ondernemers rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Deze fiscale stimuleringsregelingen maken het mogelijk voor bedrijven om tot 36 procent van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst.

Investeren in duurzaam transport

In de Milieulijst 2017 zijn nieuwe investeringen opgenomen, waarmee ondernemers in aanmerking kunnen komen voor de fiscale voordelen. Zo kunnen bedrijven gebruikmaken van de fiscale regelingen wanneer zij investeren in duurzaam transport, zoals elektrische bussen en elektrische bestelwagens. Bedrijven die dit jaar investeren in elektrische bestelwagens, krijgen een hoger fiscaal voordeel ten opzichte van het jaar 2016.

Daarnaast worden de fiscale regelingen beschikbaar gesteld aan ondernemers die investeren in duurzame gebouwen, duurzame kassen en stallen en duurzame verwerkingstechnieken voor afval. Het fiscale voordeel geldt ook voor producten als bioplastics van gecertificeerde grondstoffen, duurzaam beton en milieuvriendelijke dakbedekking.

Circulair ondernemen

Met deze regeling willen de ministeries Infrastructuur en Milieu en Financiën bedrijven stimuleren om circulair te ondernemen. Daarom komen ondernemers ook in aanmerking voor de fiscale regeling wanneer zij maatregelen treffen om efficiënter om te gaan met grondstoffen, schadelijke productiemethoden te vervangen en afval terugbrengen in de keten als duurzame grondstoffen.

Deze fiscale stimuleringsregelingen worden uitgevoerd door RVO.nl en de Belastingdienst.