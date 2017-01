Duurzame biertjes vallen in de prijzen op Horecava

Het duurzame bier Hemelswater: Code Blond is maandag uitgeroepen tot overall winnaar van de Horecava Innovation Award 2017. Het duurzame Pieper Bier ontving de Karel de Vos Duurzaamheid Award.

Dat meldt Horecava in een persbericht. Hemelswater: Code Blond van de start-up Hemelswater uit Amsterdam is een speciaal bier, gebrouwen met lokaal opgevangen en gefilterd regenwater. Het bier werd uitgeroepen tot overall winnaar van de Horecava Innovation Award, een prijs voor de beste innovaties in de Nederlandse foodservice-branche.

Behalve overall winnaar, werd Hemelswater: Code Blond ook uitgeroepen tot winnaar in de categorie Food & Beverage. “Storytelling en wereldverbeteren via voedsel komen in dit product prachtig bij elkaar,” oordeelt de jury over het duurzame bier. “Elk biertje nodigt uit tot een gesprek over klimaatverandering.”

Wietse Visser, medeoprichter van Hemelswater, sprak onlangs in DuurzaamBV Radio over Hemelswater-bier. Luister het gesprek terug in deze podcast:

Duurzaam bier

Ook een ander duurzaam bier viel in de prijzen. Zo won Pieper Bier, ontwikkeld door het anti-verspillingsrestaurant Instock, de Karel de Vos Duurzaamheid Award. Volgens Instock wordt in Nederland jaarlijks 340 miljoen kilo aan aardappelen weggegooid, door overproductie en vanwege het uiterlijk. In samenwerking met de lokale brouwer Troost is van die aardappelen Pieper Bier gebrouwd.

Verse ingrediënten

Bij de winnaars in andere categorieën lag de focus in mindere mate op duurzaamheid. Zo ging de award in de categorie Concepts, Interior & Design naar Taste the Dutch Masters: stillevens van Hollandse meester-schilders nagebouwd met verse ingrediënten. In de categorie Equipment & Services won de Foam Locus, een slim hulpmiddel voor het opschuimen van melk.

Sjift Happens!, een gratis rooster- en communicatie-app, won in de categorie Mobile, Applications & Social Media. Het publiek koos tot slot de hotelsoftware van RoomRaccoon voor kleinere hotels en bed & breakfasts als winnaar van de publieksprijs.

Duurzaamheid in de horeca

In totaal dongen 134 innovaties mee naar de Horecava Innovation Award 2017. Volgens de organisatie lag de focus dit jaar op duurzame oplossingen.