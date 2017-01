Ook Noordwijkers krijgen nu geld voor hun afval

Afval loont, een inzamelmethode voor gescheiden huishoudelijk afval, breidt uit en opent een filiaal in de gemeente Noordwijk.

Bij Afval loont kunnen inwoners, maar ook verenigingen, scholen en andere maatschappelijke instanties hun huishoudelijk afval gescheiden inleveren in ruil voor geld. Het bedrijf zamelt onder meer gescheiden oudpapier en -karton, verpakkingsplastic, drankkartons, textiel, kleine elektrische apparaten, frituurvet en metalen in.

Het bedrijf, een samenwerking van oprichter Jørgen Van Rijn, afvalbedrijf Van Gansewinkel en adviesbureau Rebel Group is sinds enkele jaren actief in de regio Rotterdam. Eerder in 2016 besloot de gemeenteraad van Noordwijk om een filiaal van Afval loont aan de huidige wijze van de afvalinzameling toe te voegen. De samenwerking is inmiddels beklonken en eind deze maand is de opening van het eerste filiaal in Noordwijk.

Sociale onderneming

Afval loont is een sociale onderneming die naar eigen zeggen impact op zowel ‘people’ als ‘planet’ realiseert. Al het ingezamelde afval wordt hergebruikt of gerecycled. Daarnaast neemt Afval loont medewerkers in dienst die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Eerder sprak oprichter Jørgen van Rijn van Afval loont in DuurzaamBV Radio over de stappen die hij met zijn bedrijf zet.

Samen met Van Gansewinkel en RebelGroup wil Jørgen van Rijn het aantal filialen van Afval loont verder uitbreiden, vooral naar gemeenten in stedelijke gebieden die het afvalscheidingspercentage moeilijk omhoog krijgen.