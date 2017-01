Unilever stelt zichzelf als doel om in 2025 alleen nog plastic verpakkingen te gebruiken die volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Daarmee roept het concern de volledige sector op om vooruitgang richting een circulaire economie te versnellen.

Dat meldt Unilever in een persbericht. Naast deze belofte kondigt het concern ook aan zijn lidmaatschap van de Ellen MacArthur Foundation voor drie jaar te vernieuwen en het New Plastics Economy-initiatief van de foundation te onderschrijven en te ondersteunen.

Als onderdeel hiervan publiceert Unilever zijn volledige ‘palet’ van plastic materialen die tegen 2025 worden gebruikt in zijn verpakkingen om een ‘plasticsprotocol’ te creëren voor de industrie.

Afval en recycling

Verder zegt Unilever te gaan investeren in het bewijzen van een technische oplossing om multi-gelaagde zakjes te recyclen. Hierbij wil Unilever zich vooral richten op de kustgebieden, die volgens het bedrijf het meeste risico lopen om plastics in de oceaan te lekken. Doel is dat deze oplossing wordt gedeeld met de industrie.

Circulaire economie

“Onze plastic verpakkingen spelen altijd een kritieke rol in het aantrekkelijk, veilig en plezierig maken van onze producten voor onze consumenten. Toch is het duidelijk dat, als we de vruchten van dit veelzijdige materiaal willen blijven plukken, we als industrie veel meer moeten doen om te garanderen dat het na consumentengebruik verantwoordelijk en efficiënt wordt beheerd”, zegt Paul Polman, CEO van Unilever, in het persbericht.

Volgens de CEO moet Unilever samenwerken met overheden en andere stakeholders om de ontwikkeling te ondersteunen. Daarnaast is deze samenwerking belangrijk voor het opschalen van de inzamel- en herverwerking-infrastructuur, die volgens het bedrijf ‘zo kritiek’ is in de transitie richting een circulaire economie. “Uiteindelijk willen we dat alle plastic verpakkingen in de industrie volledig circulair zijn”, aldus Polman.

Duurzame verpakkingen

Unilever beloofde eerder al om tegen 2020 het gewicht van zijn verpakkingen met een derde te hebben verminderd. Daarnaast wil het bedrijf in 2025 het gebruik van gerecycled plastic in zijn verpakkingen tot minimaal 25 procent hebben verhoogd ten opzichte van basisjaar 2015. Deze beloftes zijn onderdeel van het Unilever Sustainable Living Plan.

Anniek Mauser, directeur Duurzaamheid bij Unilever Benelux, sprak in een uitzending van DuurzaamBV Radio over het duurzaamheidsbeleid van het concern. Luister het gesprek in deze podcast terug: