Peeze, producent van biologische en Fairtrade-koffie, gebruikt voortaan een biobased folie om koffie in te verpakken.

De duurzame verpakking is voor meer dan 85 procent gemaakt van cellulose en suikerrietresidu. Daarnaast is de folie lekdicht om zuurstof in de verpakking te voorkomen. Op die manier blijft de versheid van de koffie gewaarborgd, aldus het koffiemerk.

Daarnaast kan de verpakking rechtop staan, zonder dat de verpakking te veel kreukelt. Te veel kreukels kunnen lekkage tot gevolg geven. Om dezelfde reden mogen ook de seals niet te veel beschadigen.

Duurzame verpakkingen

De biobased verpakkingen zijn in eerste instantie alleen verkrijgbaar in 250 grams zakken voor de Mex-Eco-koffies. Deze koffies zijn volgens Peeze klimaatneutraal, biologisch en Fairtrade. Later volgen de kiloverpakkingen.

CO2-reductie

Peeze ziet het gebruik van biobased materialen naar eigen zeggen als een onderdeel van zijn ambitie om geheel circulair te ondernemen. “Door zoveel mogelijk grondstoffen in een kringloop te brengen, zorgen we voor veel minder afval en CO2-uitstoot”, schrijft het koffiemerk in een blog.

“De toename van CO2-uitstoot in de wereld wordt overigens gezien als de grootste oorzaak van de klimaatveranderingen. Het feit dat onze koffieboeren hier direct last van hebben, maakt de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan alleen maar urgenter.”