Head & Shoulders, een merk van Procter & Gamble (P&G), maakt naar eigen zeggen ’s werelds eerste recyclebare shampoofles die voor 25 procent bestaat uit gerecycled strandplastic.

Voor de productie van de verpakking heeft Procter & Gamble op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos een samenwerking gesloten met TerraCycle en Suez. De innovatieve shampoofles is vanaf deze zomer verkrijgbaar als limited-edition in Carrefour-supermarkten in Frankrijk.

Volgens de bedrijven gaat het om de grootste productiegang van recyclebare flessen die zijn gemaakt met gerecycled strandafval.

Duurzame innovatie

“Wij vonden dat het leidende shampoomerk in verkoop moet leiden in duurzame innovatie, en we weten dat wanneer we dit doen, het de hele industrie aanmoedigt om hetzelfde te doen”, zegt Lisa Jennings, vicepresident van Head & Shoulders en Global Hair Care Sustainability Leader van Procter & Gamble, in een persbericht. “We hebben geluk gehad dat we mogen werken met zulke geweldige partners als TerraCycle en Suez om van deze visie werkelijkheid te maken.”

Gerecycled plastic

Als aanvulling op de aankondiging maakte P&G bekend om in Europa tegen het einde van 2018 meer dan een half miljard flessen per jaar wil maken met 25 procent gerecycled plastic. Dit vertegenwoordigt meer dan 90 procent van alle haarverzorgingsflessen van P&G die in Europa worden verkocht.

Het project vereist de toevoer van 2.600 ton gerecycled plastic per jaar – hetzelfde gewicht als acht volgeladen Boeing 747-jumo jets, meldt P&G.