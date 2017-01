Auping wil circulair ‘slapen-as-a-service’ groot maken

Slaapuren in plaats van matrassen. Auping wil zijn circulaire model opschalen en dit jaar gaan testen met leaseconstructies voor de zakelijke en de consumentenmarkt.

Dat zegt Auping-CEO Aart Roos in een interview met Nu.nl: “Lekker slapen wordt een service. De consument gaat betalen voor gebruik in plaats van bezit.”

Volgens Roos worden elk jaar 1,2 miljoen matrassen afgedankt en weggegooid. Het bedrijf wil eigenaar blijven van die matrassen, om zo hert hergebruik van de grondstoffen te kunnen optimaliseren.

Circulair model

Auping werkt al samen met onder meer Landal GreenParks aan het circulaire model voor zijn producten. Het vakantieparkbedrijf least de matrassen van Auping. De matrassen van Auping worden na afloop van de levensduur in samenwerking met afvaldienstverlener Van Gansewinkel gerecycled. Samen met onder meer textielrecyclingbedrijven bekijkt Van Gansewinkel hoe de stof die om matrassen heen zit, opnieuw in de keten kan worden gebracht.

“Landal is een van de bedrijven die inzien dat bezit niet per se nodig is, maar dat betalen voor het gebruik ook mogelijk is”, zegt Roos tegen nu.nl. Het concern zoekt nu naar meer partners om slapen-as-a-service breder in de markt te zetten bij zowel andere zakelijke afnemers als consumenten.