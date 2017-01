Circulaire bedrijfskleding: 8 keer de cirkel rond

Circulaire bedrijfskleding: voor medewerkers van Rijkswaterstaat, Van der Valk en GEA Refrigeration is dat niets nieuws meer. Zij zijn door textielproducent Dutch Awearness in het nieuw gestoken met 100 procent recyclebare kleding. De producent wil zijn positie op de markt uitbouwen.

Dutch Awearness maakt de circulaire bedrijfskleding van zogeheten Infinity-polyester, dat tot acht keer recyclebaar is. Het bedrijf levert de kleding via resellers. Deze werkkledingbedrijven zorgen er ook voor dat de kleding na gebruik terugkomt bij de kledingproducent.

“Wij shredderen de ingenomen kleding in kleine stukjes, die worden omgesmolten tot granulaatkorrels. Van die korrels worden opnieuw garens gespoten voor de productie van polyester doek. Dat wordt vervolgens gebruikt om nieuwe kleding te maken”, zegt Iris van Wanrooij, operations manager van Dutch Awearness.

De kleding behoudt zijn kwaliteiten en uiterlijke kenmerken tot na de achtste recyclingbeurt. Daarna moet er nieuw virgin materiaal worden toegevoegd, om het verlies aan kwaliteit op te vangen.

Veiligheidskleding

Met het duurzame materiaal maakt Dutch Awearness kleding voor verschillende sectoren. Zo produceert het bedrijf veiligheidskleding, kostuums en horecakleding. Sinds kort maakt de producent bovendien circulaire polo’s, T-shirts en hoodies.

Zo lopen bijvoorbeeld stewards van Rijkswaterstaat, medewerkers van de BAR Gemeenten (geleverd door Heigo) en horecapersoneel van Van der Valk Utrecht (geleverd door Uniform Brands, zie foto hieronder) al rond in circulaire tenues van Dutch Awearness.

“Een item dat voor bijna 100 procent kan dienen als grondstof voor een nieuwe jas, willen we graag gebruiken”

Duurzame kleding

Het bedrijf werd in 2012 opgericht door modeontwerper Rien Otto, die de hoeveelheid afval door kledingproductie wilde terugdringen. Maar behalve afvalbesparing levert textielrecycling ook op ander vlak milieuvoordeel op. “Je bespaart niet alleen afval, maar ook energie en water. Dat komt doordat je de kleding niet opnieuw hoeft te produceren; je hebt de grondstof al”, legt Van Wanrooij uit.

“Om de milieuvoetafdruk van de circulaire kleding in kaart te brengen en te vergelijken met die van reguliere kleding, hebben we een Life Cycle Analysis (LCA) laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat je in de eerste cyclus al 50 procent water bespaart.”

Milieuvoetafdruk

Met het Circular Content Management System, een eigen track and trace-systeem, houdt het bedrijf bovendien bij welke materialen zijn gebruikt en waar die zich in de keten bevinden. Zo kan Dutch Awearness nauwkeurig volgen welke route een product of materiaal aflegt. Ook wordt data verzameld over materialen, producten, energie, water, transport en arbeidsomstandigheden. Zo wordt ook de milieu-impact van een specifiek kledingstuk in kaart gebracht. Wie de QR-code op de kleding scant, krijgt inzicht in de geschiedenis en het materiaalgebruik van het product.

Een duurzaam optie dus voor bedrijfskleding, en volgens Van Wanrooij niet eens een veel duurdere. “Marktconform is de kleding tot 10 procent duurder. Maar als we specials – op maat gemaakte kleding, met speciaal design – produceren, dan is het in de prijs inbegrepen.”

Beschermende kleding

Een bedrijf dat werkkleding van Dutch Awearness gebruikt, is GEA Refrigeration Nederland in Den Bosch, onderdeel van GEA Group en gespecialiseerd in industriële koeltechniek. Sinds zomer 2016 lopen zo’n 130 operationele medewerkers van het bedrijf in een circulaire multinorm-doorwerkjas (zie foto). De jas is door Dutch Awearness geleverd, in samenwerking met Wiltec.

De doorwerkjas voldoet volgens Henri Verbruggen, Quality Health Safety Environment (QHSE)-manager van GEA Refrigeration, aan de eisen en wensen van het bedrijf. “Onze operationele medewerkers werken bij klanten op locatie, waar ze worden blootgesteld aan verschillende risico’s. De jas moet dus bescherming bieden tegen onder meer warmte die vrijkomt bij las- en soldeerwerk, tegen chemicaliën en tegen kou en regen. Bovendien moet de jas hoge zichtbaarheid bieden.”

GEA Refrigeration ontwikkelde de jas in nauwe samenwerking met Dutch Awearness, zodat behalve een beschermende jas, ook een duurzame jas ontstond. Verbruggen: “Het is voor ons, net als voor veel andere bedrijven, belangrijk dat we de huidige consumptiemaatschappij niet voortzetten. We moeten dus bewust omgaan met grondstoffen. Een item dat voor bijna 100 procent kan dienen als grondstof voor een nieuwe jas, willen we dan ook graag gebruiken.”

Voorbeeld volgen

Als het aan Verbruggen ligt, komt de jas dan ook beschikbaar voor meer werknemers dan de huidige 130. “Binnen het bedrijf vindt iedereen het verhaal erachter mooi, dus we bekijken nu of de bescherming die de jassen bieden relevant is voor andere GEA-collega’s, ook binnen de gehele GEA Group. Daarnaast hoop ik dat andere bedrijven ons voorbeeld volgen, zodat we de boodschap gezamenlijk breed kunnen uitdragen. Wij hebben het wiel samen met Dutch Awearness uitgevonden, maar dat wil niet zeggen dat iemand anders dat opnieuw moet doen.”

“Het mooie is dat bedrijven die normaal gesproken concurrenten van elkaar zijn, nu met elkaar aan tafel zitten”

Samenwerking

Behalve met GEA Refrigeration, werkt Dutch Awearness samen met verschillende andere bedrijven, zowel ontwerpers als resellers en afnemers. Zo hoopt de textielproducent een grotere vuist te kunnen maken in de bedrijfskledingsector. Zo richtte Dutch Awearness begin 2017, samen met de partners Wiltec, Uniform Brands, Heigo, Havep en Tricorp Workwear, de coöperatie The Dutch Circular Workwear Association op. Binnen deze coöperatie hebben de partners de circulaire bedrijfskledinglijn DA Inside ontwikkeld. De lijn omvat hoge zichtbaarheidskleding en beschermende kleding.

Doel van de coöperatie is om de circulaire bedrijfskleding van Dutch Awearness goed in de markt te zetten. “Het mooie is dat deze bedrijven normaal gesproken concurrenten van elkaar zijn, maar nu met elkaar aan tafel zitten. Want de gedachte erachter geldt voor hen allemaal: het moet anders voor de toekomstige generatie”, aldus van Wanrooij.

Ook ontwikkelde de coöperatie Cliff, een nieuwe circulaire oplossing voor conventionele, niet recyclebare bedrijfskleding. Dutch Awearness verwerkt deze kleding samen met oude plastic zakken tot producten van hard plastic, zoals tafels, planken en paaltjes. Aan het eind van de levensduur, zo’n vijftig jaar, kunnen de producten worden omgesmolten en worden gebruikt voor nieuwe producten.

Marktpositie

Hoewel al verschillende bedrijven gebruikmaken van de circulaire bedrijfskleding van Dutch Awearness, wil het bedrijf zijn positie op de markt verder versterken. Onder meer de overheid zou hieraan kunnen bijdragen door goede aanbestedingen te schrijven en duurzame oplossingen minder te belasten, aldus Van Wanrooij. Zo zijn het Grondstoffenakkoord en het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van de overheid volgens haar al een stap vooruit.

Een andere ambitie van Dutch Awearness is om de overstap te maken naar een leasemodel. “Daarbij gaan bedrijven betalen voor de service van de kleding. Ze betalen een maandelijks bedrag om te worden ontzorgd. Probleem is dan echter de voorfinanciering van de producten. We zijn nu dan ook nog op zoek naar financieringsmogelijkheden daarvoor. Het zou geweldig zijn om die kant op te gaan.”