Business check-up: Circulair asfalt van slooppuin

In de circulaire economie wordt afval gezien als grondstof voor het maken van nieuwe producten. Zo ook voor het maken van asfalt. Dat bewijst het bedrijf Abbink Wegenbouw met Ecofalt, een alternatief op asfalt dat voor 90 procent uit gerecycled slooppuin bestaat.​

DuurzaamBedrijfsleven legt deze innovatie langs de meetlat van de Business check-up.

Business Case

Met Ecofalt zegt Abbink Wegenbouw een duurzaam alternatief te hebben ontwikkeld voor asfalt. Het duurzame asfalt kan geproduceerd worden bij een buitentemperatuur tot min 10 graden Celsius en is geschikt voor het aanleggen van land- en ventwegen en fietspaden. Op dit moment zegt Abbink Wegenbouw de aanleg van het asfalt op snelwegen te vermijden, omdat de verharding zich eerst moet bewijzen op kleinere wegen.

Zo liggen er al een aantal testlocaties van het duurzame asfaltmengsel in Nederland. Een van de testlocaties is een proefvak op een openbare weg in Enschede. Deze testlocatie wordt maandelijks gemonitord. Hieruit blijkt dat het mengsel zich uitstekend houdt qua structuur, stevigheid van de wegconstructie en spoor- en scheurvorming. Abbink Wegenbouw zegt het duurzame asfalt verder te testen op duurzaamheid van de volledige opbouw van de constructie, van onderlaag tot en met deklaag.

Voor de productie van het asfalt maakt de producent gebruik van gerecycled slooppuin, dat wordt gewonnen uit sloopmateriaal van oude gebouwen of oude wegen. Zo bestaat Ecofalt voor 90 procent uit het gerecyclede slooppuin en wordt het sloopmateriaal duurzaam verwerkt. Bovendien wordt het winnen van nieuw gesteente voor de productie van het asfalt overbodig.

Omdat Ecofalt bij koude temperaturen kan worden vervaardigd, is het asfaltmengsel twaalf maanden per jaar te verwerken. Dit leidt tot een hogere continuïteit en een lagere seizoenafhankelijkheid. Het verwerken van regulier asfalt is volgens Abbink Wegenbouw niet meer mogelijk bij temperaturen onder de 5 graden Celsius.

Milieuwinst

Door Ecofalt bij lage temperaturen te verwerken, vermindert Abbink Wegenbouw de CO2-uitstoot van het asfaltproduct en is er geen gas nodig voor verhitting. Volgens het concern leidt het duurzame productieproces van Ecofalt tot een bijna 100 procent reductie van de CO2-uitstoot en het gasverbruik ten opzichte van regulier asfalt.

Wanneer conventioneel asfalt wordt toegepast bij de aanleg van een weg met een lengte van 100 meter en een breedte van 5 meter, wordt er naar schatting 1.575 kubieke meter gas verbruikt. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse gasverbruik van een huishouden, stelt Abbink Wegenbouw. Daarnaast leidt het gebruik van het conventioneel asfalt voor een weg van 100 meter tot de uitstoot van 3,44 ton CO2 en wordt er 120.000 kilogram nieuw gesteente gebruikt. Bij gebruik van Ecofalt wordt de CO2-uitstoot en het gasverbruik aanzienlijk teruggedrongen en is het gebruik van nieuw gesteente overbodig.

Verder bestaat conventioneel asfalt uit het bindmiddel bitumen. Deze stof wordt gewonnen uit de aardolie-industrie. Bij de productie van Ecofalt gebruikt Abbink Wegenbouw een duurzaam alternatief voor het bindmiddel dat op plantaardige basis wordt vervaardigd. Hierdoor zegt het wegenbouwbedrijf de milieuvoetafdruk van Ecofalt verder te verlagen.

Daarnaast bestaat Ecofalt uit materialen met een groot zelf herstellend vermogen. Hierdoor breiden schades aan de weg minder snel uit en kunnen gemeentes besparen op beheer- en onderhoudskosten. Om de constante kwaliteit van het mengsel aan te tonen en te garanderen, ontwikkelde Abbink Wegenbouw een levenscyclusanalyse (LCA) van Ecofalt.

Schaalbaarheid

Aan het einde van de gebruiksduur is Ecofalt opnieuw in te zetten voor een ander Ecofalt-project of als grondstof voor warm geproduceerd asfalt. Daarmee zegt Abbink Wegenbouw bij te dragen aan de circulaire economie. Daarnaast biedt Ecofalt logistieke voordelen, omdat het koud geproduceerd, en koud vervoerd en verwerkt wordt. Dit verkleint de tijdsdruk om het asfalt naar de plaats van bestemming te vervoeren en levert voordelen, zoals hogere efficiëntie, op het gebied van productie- en transportplanning.

Uit een risicoanalyse van Ecofalt blijkt echter dat de uithardingstijd van het asfaltmengsel langer is dan bij conventioneel asfalt. Bij regulier asfalt is de sterkte al na een dag meetbaar, maar Ecofalt heeft meer tijd nodig voor dit proces. Om de kwaliteit van Ecofalt op lange termijn aan te tonen, ziet de producent kansen voor nieuwe pilotprojecten.

In deze projecten werkt Abbink Wegenbouw samen met gemeentes als opdrachtgevers. Het wegenbouwbedrijf ziet echter dat sommige gemeentes geen prioriteit geven aan het verduurzamen van asfalt, maar aan bijvoorbeeld het verduurzamen van gebouwen met de installatie van zonnepanelen. Hierdoor wordt het moeilijk om de opdrachtgevers te overtuigen van Ecofalt als duurzaam alternatief.

Daarom biedt Abbink Wegenbouw oplossingen om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen bij de aanbesteding. Zo stelt het concern zich aansprakelijk voor het optreden van schades, die te wijten zijn aan Abbink Wegenbouw. Vervolgens worden de schades kosteloos gerepareerd.