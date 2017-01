Kantoorinrichter Desko geeft vorm aan de circulaire economie door de waarde van bestaand kantoormeubilair zo lang mogelijk te behouden. “Inzicht in wat die waarde eigenlijk is, is daarbij cruciaal”, zegt directeur Michael Kuiper.

In Nederland passen producenten van kantoormeubilair vooral nog lineaire verdienmodellen toe om hun producten aan de man te brengen. Hierin wordt het meubilair verkocht en aan het eind van de levensduur, of als de klant om een andere reden besluit nieuw meubilair in te kopen, weggegooid. Daardoor belanden de werkplekken voor een groot deel in de afvalverbrandingsinstallaties.

Als circulaire kantoorinrichter wil Desko daar verandering in brengen. “Bij Desko willen we zo min mogelijk bestaand meubilair weggooien”, zegt Kuiper. “Dat betekent dat we kijken naar mogelijkheden om het kantoormeubilair en de onderdelen van deze producten waar mogelijk een nieuw leven te geven.”

Desko heeft een circulair verdienmodel ingericht, waarin het bedrijf gebruikte kantoormeubelen uit zowel de eigen collectie als van andere merken en producenten na de gebruiksfase terugneemt tegen een restwaarde. Vervolgens wordt het teruggenomen kantoormeubilair gereviseerd en opnieuw beschikbaar gesteld aan andere organisaties. Dat kan via huur- of leaseconstructies, of door ze ‘ouderwets’ te verkopen.

Circulair verdienmodel inrichten

In het circulaire verdienmodel van Desko wordt de restwaarde van kantoormeubilair vooraf bepaald. Het concern zegt hiermee drie verschillende doelgroepen van circulaire kantoorinrichting te voorzien, namelijk grootbedrijven, mkb’ers met 50 tot 250 werknemers en startende ondernemingen. “Het systeem is gebaseerd op de verdienmodellen die de auto-industrie hanteert, waarbij verschillende levenscycli van auto’s worden gefaciliteerd door het hergebruik van onderdelen”, zegt Kuiper.

Na een levenscyclus van zeven jaar worden de producten van de grootbedrijven tegen de vooraf bepaalde restwaarde teruggekocht, waarna Desko de meubels reviseert. Na de revisie kunnen de meubels als nieuw worden verkocht aan de tweede doelgroep, namelijk mkb’ers met 50 tot 250 werknemers. Ook hier gaan de meubels voor een contract van zeven jaar mee en worden ze aan het eind van de overeenkomst door Desko teruggekocht tegen de vooraf bepaalde restwaarde. Dan start het bedrijf met een nieuwe revisieronde, waarna het meubilair door startende bedrijven met een kleiner budget kan worden gebruikt.

Circulair in de praktijk

MVO Nederland is een partij die het circulaire inrichtingsconcept van Desko heeft omarmd. In een project wist Desko tot 90 procent van het kantoorgebouw van MVO Nederland circulair in te richten. Ook ABN Amro behoort tot een van de grootste afnemers van het circulaire kantoormeubilair. Desko richtte in het Amsterdamse kantoor van ABN Amro 190 werkplekken circulair in.

“In veel gevallen geven grootbedrijven de voorkeur aan nieuw geproduceerd kantoormeubilair, maar met het circulaire inrichtingsconcept faciliteren ze ook de verschillende levenscycli die het nieuw ingekochte kantoormeubilair doorloopt”, aldus Kuiper. Een voorbeeld daarvan is bouwconcern Bam, dat het voor Desko mogelijk maakte om 5.000 gebruikte werkplekken terug te nemen, die niet meer voldeden aan de eisen van Het Nieuwe Werken.

Daarnaast sloot Bam een contract af met Desko om het circulaire kantoormeubilair gedurende een periode van vijftien jaar in gebruik te nemen tegen een vooraf bepaalde restwaarde. Hierin verleent Desko de volledige garantie inclusief het jaarlijkse onderhoud van zijn producten.

Grondstofketen volledig sluiten

Kuiper: “Met de ver- en terugkoop, verhuur, en lease van onze producten betalen klanten alleen voor het gebruik, refurbishen en preventief onderhoud van het kantoormeubilair. Ons circulair interieurconcept bestaat uit het drie keer terugkoopprogramma, waarbij de levensduur van onze producten tot 21 jaar wordt verlengd in plaats van dat de producten na zeven jaar al op de afvalstortplaats belanden.”

"In 2018 willen we het mogelijk maken om de grondstoffen afkomstig uit het uit elkaar gehaalde kantoormeubilair weer toe te passen bij het maken van nieuw meubilair”

De Desko-directeur is zich ervan bewust dat een circulair productieproces begint bij het ontwerp van de producten. Naast het modulair ontwerpen van het kantoormeubilair, heeft Kuiper de grote ambitie om de grondstofketens van zijn producten volledig te sluiten. “Aan het eind van de drie levenscycli van het kantoormeubilair worden de producten door een externe partij verwerkt tot nieuwe grondstoffen en basiselementen. In 2018 willen we het mogelijk maken om de grondstoffen afkomstig van het uit elkaar gehaalde kantoormeubilair weer toe te passen bij het maken van nieuw meubilair.”

Waardescan

Om de productie van volledig circulair kantoormeubilair mogelijk te maken, heeft Desko de zogeheten ‘Waardescan met Grondstoffenpaspoort’ ontwikkeld. Dit systeem biedt een inzichtelijk rapport van de gehele inventaris van een bedrijf op locatie. Zo krijgen bedrijven met het grondstoffenpaspoort dat aan de scan is gekoppeld, inzicht in het merk van de meubels, de kwaliteit, geregistreerde gebruikssporen, de huidige en vervangingswaarde, de waarde na refurbishing en de CO2-voetafdruk bij afvoer.

Op die manier wordt het kantoormeubilair traceerbaar, waardoor Desko onderhoud en inzet van de producten efficiënter kan uitvoeren. Daarnaast faciliteert Desko met deze tool zijn potentiële klanten om het kantoormeubilair bij uitbreiding, inkrimpen of verhuizingen niet weg te gooien. “Circulariteit en duurzaamheid begint bij het behoud van de bestaande waarde. Dus hoe langer het product meegaat, hoe duurzamer het is”, zegt Kuiper.