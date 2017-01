Den Haag opent een duurzaam en circulair afvalbrengstation, waarbij staalresten van de auto-industrie in het gebouwontwerp zijn verwerkt. Met de toepassing van hergebruikte materialen wil de gemeente circulaire bouw in de praktijk aantonen.

Voor de totstandkoming van het afvalbrengstation werkte de gemeente Den Haag samen met Wessel Van Geffen Architecten, het design- en architectenbureau Superuse Studios en aannemer Van Boekel Zeeland. Om de principes van de circulaire economie in het gebouw toe te passen, maakte het consortium gebruik van staalresten afkomstig uit de auto-industrie.

De hergebruikte staalplaten zijn verwerkt in de gevel van het gebouw. Zo werd de auto-industrie een leverancier van het hergebruikte materiaal en werd er bespaard op de kosten van materiaalgebruik. Daarnaast beschikt het gebouw over een groen dak en installaties die het station energieneutraal maken. Ook wordt regenwater opgevangen om onder andere de toiletten in het gebouw door te spoelen.

Cirkelstad Den Haag

Eerder sloot de gemeente Den Haag zich aan bij het Cirkelstad-initiatief. Hiermee zegt de Haagse gemeente bedrijven bijeen te brengen die concrete bouwprojecten realiseren op het gebied van de circulaire economie. Doel van het programma is om materialen die vrijkomen bij de sloop, renovatie of het beheer van gebouwen zoveel mogelijk terug te brengen in de keten.

Met de circulaire aanpak verwacht de gemeente dat onder andere het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst een economische meerwaarde van € 20 mln realiseert. Naast circulair bouwen, moet de Cirkelstad leiden tot het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Oude windturbinebladen hergebruiken

In Almere is Superuse Studios verantwoordelijk voor het ontwerp van twee bushokjes die afgedankte windturbinebladen als dak hebben. Dit deed het Rotterdamse architectenbureau in opdracht van het Genvindconsortium, bestaande uit onder andere windturbinefabrikanten Siemens en Vestas. Het consortium zocht naar mogelijkheden om de turbinebladen een tweede leven te geven.