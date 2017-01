De circulaire economie begint in het bedrijfsleven vorm te krijgen. Dat is te zien aan bijvoorbeeld organisaties die het hergebruik van grondstoffen stimuleren. In de beleggingswereld zijn er echter nog veel slagen te halen om van de circulaire economie de norm te maken.

Dat stelt Angélique Laskewitz, directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De vereniging vertegenwoordigt de belangen van particuliere en institutionele beleggers die vinden dat de partijen waarin zij beleggen, maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. Volgens Laskewitz zijn er genoeg bedrijven en ondernemers die wat te zeggen hebben over de circulaire economie. Toch zijn er nog maar weinig organisaties die de daad bij het woord voegen.

Circulair ondernemen in de praktijk

“Veel bedrijven worden gedreven door kortetermijnwinsten, waardoor het lijkt alsof het onmogelijk is om de circulaire economie op gang te brengen”, zegt zij. “Hoe meer fabrikanten producten met korte levenscycli blijven maken, hoe meer de wegwerpmaatschappij wordt gevoed.” Een gebrek aan concrete voorbeelden van de circulaire economie in de praktijk leidt er ook toe dat er in de financiële sector, met name onder beleggers, veel onduidelijkheid heerst over wat circulair ondernemen betekent met betrekking tot verantwoord beleggen.

“De circulaire economie is geen specifiek component van duurzaamheidscriteria, zoals ESG (Environment, Social, Governance), die beleggers in acht nemen bij beleggingsbeslissingen”, zegt Laskewitz. “Om de principes van de circulaire economie in het beleggingsbeleid te integreren, moeten investeerders eerst meer inzicht krijgen over wat circulair ondernemen precies inhoudt. Op dit moment zie ik dat circulair ondernemen in veel gevallen alleen deel uitmaakt van het milieu-aspect van een duurzaam beleggingsbeleid, terwijl het concept voor meerdere vlakken en meerdere sectoren relevant is.”

Volgens Laskewitz kunnen beleggers meer inzicht krijgen over de circulaire economie door te kijken naar bedrijven die een praktijkgerichte benadering hanteren op circulair ondernemen. Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat er in slaagt om de circulaire economie in de praktijk te brengen is BAM, aldus de VBDO-directeur. Uit eerder onderzoek van VBDO blijkt dat het bouwconcern een koploper is op het gebied van circulaire innovaties. Zo produceert BAM Zeer Open Asfalt Beton (zoab) dat voor 93 procent uit hergebruikte grondstoffen bestaat. Ook steekt het bouwbedrijf veel energie in overleg met opdrachtgevers, partners en leveranciers over de recyclebaarheid van bouwmaterialen- en constructies, en let het bedrijf bij het bouwproces op duurzaamheid.

De noodzaak inzien

De VBDO-directeur is echter positief dat beursgenoteerde bedrijven circulair ondernemen steeds meer omarmen. Laskewitz: “Steeds meer beleggers beginnen in te zien dat het op lange termijn meer oplevert om te investeren in bedrijven die niet afhankelijk zijn van schaarse grondstoffen. De focus op de circulaire economie wordt groter. Beleggers kunnen circulair ondernemen steeds vaker meenemen als een voorwaarde bij beleggingsbeslissingen.”

“In het begin was er ook geen beleid dat specifiek is gericht op verantwoord beleggen, maar nu is het er wel en begint het terrein te winnen. Ook zijn er convenanten en samenwerkingen tussen financiële dienstverleners en overheidsinstellingen op het gebied van mensenrechten, milieu en maatschappij. Spelers in de financiële sector geven hun eigen invulling aan duurzaamheidscriteria of leggen daar meer de nadruk op. Als ik zie wat er in tien jaar tijd is gebeurd, zijn er veel positieve veranderingen teweeggebracht op het gebied van verantwoord beleggen en ondernemen.”

Drijfveer voor de circulaire economie

De VBDO-directeur verwijst naar Nederlandse pensioenfondsen, zoals het PFZW (het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn), dat beleggingen in milieuvervuilende sectoren uitsluit en investeringen in onder meer CO2-reductie stimuleert. Ook valt het Laskewitz op dat overheidsinstellingen grote pensioenfondsen zoals ABP dringend verzoeken om niet langer te beleggen in de kolenindustrie.

“Het is goed dat mensen zich uitspreken voor wat ze willen tegenover een pensioenfonds en waar het in belegt”, zegt zij. “Uiteindelijk moet de circulaire economie beleggers helpen om bewustere keuzes te maken. Maar voordat circulaire economie de norm wordt, moeten bedrijven eerst een uitgangspunt nemen waarin verbeteringen op het gebied van duurzaamheid daadwerkelijk worden doorgevoerd.”

Laskewitz ziet kansen voor VBDO om bij te dragen aan de ontwikkeling van een tool die beleggers helpt om principes van de circulaire economie op te nemen in beleggingsbeslissingen. “Er is nog een lange weg te gaan en geld is in onze wereld nog altijd een drijfveer om veranderingen teweeg te brengen. Daarom zijn er genoeg kansen om de drijfveer in de richting van de circulaire economie te duwen.”