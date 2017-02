Suez maakt duurzaamheid tastbaar met data-analyse

Suez, wereldwijd specialist op het gebied van afvalmanagement, maakt sinds 2010 grote slagen op het gebied van big data en data-analyse. Aan de hand van een immens databestand, bestaande uit meer dan 40 miljoen gegevens over 100.000 klanten, is Suez inmiddels in staat om zijn eigen processen én de processen van zijn klanten te optimaliseren en verduurzamen.

Suez past data-analyse toe in verschillende bedrijfstakken: van de sales-afdeling tot de logistiek. Maar ook de klanten van Suez plukken inmiddels de vruchten van de digitaliseringslag die het bedrijf de afgelopen jaren maakte.

Big data en data-analyse

“We zijn in 2010 voorzichtig begonnen met het verzamelen en analyseren van big data”, zegt Teddo van Mierle, marketing intelligence expert bij Suez. “Dat begon met onze salesafdeling. We vroegen ons af: Kloppen we wel bij de juiste prospecten aan? En doen we dat op het juiste moment? Op deze vragen probeerden wij, door middel van data-analyse, antwoord te krijgen.”

Na een succesvolle pilot-periode werd in 2013 een professionaliseringslag gemaakt. Inmiddels is Suez een voorloper in het toepassen van big data en data-analyse. Zo maakt de afvalbeheerder tegenwoordig gebruik van een eigen server en verzamelt het consequent data over zijn eigen processen en de processen van klanten. Van Mierle: “Aan de hand van deze data hebben we vierhonderd gedragsprofielen gedefinieerd van onze klanten, waarmee we in staat zijn om onze dienstverlening te optimaliseren.”

Inspelen op weersverwachtingen

Het verzamelen en analyseren van data brengt vele voordelen met zich mee. Suez is tegenwoordig bijvoorbeeld in staat om beter in te spelen op weersdata, om zo efficiëntere routes te rijden en de CO2-uitstoot van zijn vrachtwagens terug te dringen.

“Een simpel voorbeeld: als Piet Paulusma voorspelt dat het twee weken lang gaat regenen in mei, dan weten wij dat we minder vrachtwagens moeten inzetten voor de horeca- en vrijetijdsbranche en maken we minder onnodige ritten”, legt Van Mierle uit. “Wordt het 30 graden? Dan zetten we juist extra inzamelvoertuigen in.”

Efficiëntere sales-afdeling

Ook op het gebied van sales bleek Suez in staat om een efficiëntie-slag te maken dankzij big data. Met de zogeheten ‘Sales Excellence’-app zet de afvalbeheerder big data om tot praktische handvatten voor zijn sales-afdeling. Van Mierle: “Op basis van data over onze bestaande klanten, werknemers en weerdata zijn we in staat om te voorspellen wanneer afvalverwerking een focuspunt is bij potentiële klanten. De app vertelt onze salesafdeling vervolgens waar deze kansrijke prospecten te vinden zijn en welk gedragsprofiel erbij past. Daar kunnen onze salesmedewerkers vervolgens hun strategie op aanpassen.”

“Stel je bijvoorbeeld voor dat onze buitendienst drie keer gebeld wordt vanuit Rotterdam, voor een bouwcontainer. Daarnaast wordt er, vanuit dezelfde regio, zes keer op onze website gezocht naar informatie over bouwcontainers. Dan weten wij dat er iets prominents aan de gang is in Rotterdam op het gebied van bouwafval”, vervolgt Van Mierle. “Door middel van de Sales Excellence-app kunnen we hier direct op inspelen.”

Optimaliseren van processen

Suez beperkt zich met de inzet van big data echter niet tot zijn eigen bedrijfsvoering. Ook voor zijn klanten ontwikkelde de afvalverwerker data-analysemodellen. Aan de hand van deze modellen kunnen bedrijven hun processen op het gebied van afval gemakkelijk inzien via een dashboard, om ze vervolgens te optimaliseren en verduurzamen.

Van Mierle: “We zijn in staat om bij tal van processen, zoals het scheiden van afval en de vulgraad van containers, de normen en gemiddelden boven tafel te krijgen. Onze klanten kunnen dus precies zien op welke gebieden ze bovengemiddeld of juist onder de maat scoren. Sterker nog, ze kunnen hun eigen prestaties vergelijken met die van vergelijkbare bedrijven of concurrenten. Inmiddels maken meer dan 450 klanten gebruik van deze dashboards en hebben, met één druk op de knop, een compleet overzicht van deze belangrijke data.”

Volgens van Mierle heeft dit geleid tot een compleet andere benadering van klanten: “We bieden klanten tegenwoordig een voorspelmodel aan voor de aankomende vier jaar, gebaseerd op onze data-analyses. Aan de hand van dit model geven we adviezen over het verbeteren van processen en op welke manieren besparingen op operationeel, financieel en ecologisch niveau mogelijk zijn.”

De ontwikkelingen op dit gebied staan verre van stil. Van Mierle: “In de nabije toekomst zijn we zelfs in staat om voorspellingen te doen over de bezoekersaantallen van bijvoorbeeld onze horecaklanten. Aan de hand van deze data kunnen we de dagelijkse productie van afval berekenen, zodat de klant daar direct op kan inspelen.”

Duurzaamheid tastbaar maken

In het verleden bleek het lastig voor Suez om verduurzaming en optimalisering bij klanten aan de man te brengen. Door data-verzameling is dat verleden tijd, stelt Van Mierle: “Wij kunnen op de komma nauwkeurig laten zien wat het oplevert als bedrijven overstappen op papieren bekertjes, in plaats van plastic. We kunnen precies uitrekenen wat het oplevert wanneer een bedrijf koffiedik gaat scheiden van de rest van het afval. Daarmee maak je duurzaamheid tastbaar en inzichtelijk. Je laat zien dat duurzaamheid winstgevend kan zijn en daarmee trek je klanten over de streep.”

“Het grote voordeel is dat je op deze manier niet meer met prospecten praat over de prijs van afvalverwerking, maar over de besparingen die ze op jaarbasis kunnen realiseren”, vervolgt Van Mierle. “Je bent daadwerkelijk bezig met het optimaliseren en verduurzamen van de bedrijfsvoering van je klanten.”