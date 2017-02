De nieuwe editie van DuurzaamBedrijfsleven Magazine is uit! Deze uitgave is het slotstuk van onze themamaand Circulaire Economie. Tien redenen op een rij waarom je het blad online of in print moet lezen.

1. Je zoekt een echte visie op de circulaire economie

De complexiteit van het circulaire verdienmodel vraagt om een fundamenteel andere kijk op tijdelijkheid en de rol van de gebruiker. Het is de boodschap van architect Thomas Rau in een interview. “Wij definiëren het als het faciliteren van de consequenties van tijdelijkheid.”

2. Je wil een circulaire kantoorinrichting

Kantoorinrichter Desko geeft vorm aan de circulaire economie door de waarde van bestaand kantoormeubilair zo lang mogelijk te behouden. Rabobank zet haar eerste schreden op weg naar circulaire inkoop van meubelen. Wat zijn de obstakels, kansen en lessons learned?

3. Cradle to cradle-grondlegger William McDonough heeft een boodschap voor Nederland

“De cultuur van de Nederlanders is eigenlijk de cultuur van de toekomst.” Dat zijn de woorden van architect William McDonough, een van de grondleggers van de Cradle to Cradle-filosofie. Een interview over Cradle to Cradle, circulaire economie en het Nederlandse investeringsklimaat.

4. De overheid kan heel veel doen (kijk naar Zweden)

Als het aan de Zweedse minister voor financiële markten ligt, worden producten als witgoed, kleding en fietsen niet meer weggegooid. Daarom moet het voor consumenten goedkoper worden om deze producten te repareren. In een interview geeft hij zijn visie.

5. De rol van biobased grondstoffen tekent zich af

Biobased grondstoffen zijn cruciaal voor de transitie naar een circulaire economie. Nnrgy, dat papier, beton en bioplastic maakt van in Nederland geteeld olifantsgras, start dit jaar vier nieuwe bedrijven voor de productie van verschillende duurzame grondstoffen om fossiele en niet-duurzame materialen te weren uit ketens.

6. Je bent wel toe aan een circulair outfit

Een geheel andere tak van sport is de (bedrijfs)kledingbranche. Circulaire bedrijfskleding: voor medewerkers van Rijkswaterstaat, Van der Valk en GEA Refrigeration is dat niets nieuws meer. Zij zijn door textielproducent Dutch Awearness in het nieuw gestoken met 100 procent recyclebare kleding. De producent wil zijn positie op de markt uitbouwen. In een interview vertelt het bedrijf hoe.

7. Je wil weten wat er nodig is om van innovatie naar impact te gaan

De circulaire economie vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen. Corporate partijen, mkb-bedrijven en start-ups zoeken naar marktaandeel voor hun circulaire innovaties. “Uiteindelijk draait het erom dat je daarmee impact hebt”, zegt algemeen directeur Piet-Hein Daverveldt van NEN in een interview.

8. De circulaire economie dringt ook door in de auto-industrie

Zo gingen we in gesprek met Renault, TU/ecomotive, ARN en ABN Amro, over het groeiende belang van circulariteit in de auto-industrie en het toepassen van circulariteit in elke levensfase van de auto. De circulaire economie verovert langzaamaan een plekje op de agenda in deze sector.

9. Je wilt weten wat er allemaal mogelijk is met sinaasappelschillen

Circulair ondernemen betekent ook het oplossen van bottlenecks bij hergebruik van reststromen. Sinaasappelschillen bijvoorbeeld worden vaak gezien als afval, terwijl de schillen vol bruikbare stoffen zitten. Door van die stoffen nieuwe producten te maken, creëren verschillende bedrijven verrassende kansen voor deze waardevolle afvalstroom.

10. Je ziet de waarde van nieuwe en onverwachte businesscases

De mooiste cases draaien voor DuurzaamBedrijfsleven om bedrijven en organisaties die over materiaalketens heen durven kijken. Zij nemen het voortouw in de circulaire transitie. Maar we hebben het grote middenveld aan bedrijven nodig om ketens te gaan optimaliseren en echt waarde toe te voegen. Je leest het allemaal in dit magazine!

