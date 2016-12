COP21-update: juridisch bindend klimaatakkoord bereikt

De onderhandelaars op de COP21-conferentie hebben zaterdag een definitief klimaatakkoord opgeleverd. De opwarming van de aarde mag volgens het akkoord niet verder te oplopen dan 2 graden Celsius.

Volgens Laurent Fabius, de Franse minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de COP21-conferentie, is er sprake van een 'historische tekst'. Ook noemt Fabius het bereikte akkoord ambitieus en evenwichtig.

Centraal punt in de eindtekst is dat de 196 deelnemers zich verplichten om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Bovendien bevat het akkoord richtlijnen die de opwarming ten opzichte van de pre-industriële tijd tot 1,5 graad moet beperken.

Juridisch bindend

Het akkoord heeft een looptijd tot 2025 en is volgens Fabius juridisch bindend. Bij de gestelde uitstootnormen is rekening gehouden met de omstandigheden en de economische mogelijkheden van de landen. Daarnaast moeten alle landen toegang krijgen tot technologie die duurzame energieopwekking mogelijk maakt.

'Eenmaal aangenomen zal dit klimaatakkoord een keerpunt in de geschiedenis zijn' zegt Fabius. De zaal zindert. Heel bijzonder dit. #COP21 — sharon dijksma (@sharon_dijksma) December 12, 2015

De deelnemers hebben ook afgesproken om elke vijf jaar opnieuw samen te komen. Op deze bijeenkomst wordt gecontroleerd of de getroffen maatregelen effectief zijn en of er aanscherpingen nodig zijn om de klimaatdoelen te behalen. Ook is afgesproken dat rijke landen gezamenlijk $ 100 mrd toezeggen om armere landen te helpen met de gevolgen van de opwarming van de aarde.

Het bereikte akkoord zal worden voorgelegd aan de deelnemende landen. Indien alle landen unaniem instemmen met de tekst, ligt er een klimaatverdrag op tafel waarmee de deelnemers zich verplichten de klimaatproblematiek stevig aan te pakken, om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Staatssecretaris Dijksma, namens Nederland aanwezig op COP21, spreekt van een historisch moment en verwacht dat alle landen zullen instemmen.

De COP21-conferentie begon op 30 november in Parijs. Aanvankelijk zou de top op vrijdag 11 december 2015 zijn afgerond, maar op enkele cruciale punten bestond nog onenigheid. Uiteindelijk is het slotakkoord vastgelegd in een document van 20 pagina's.

Gemengde gevoelens

Het nieuws over het bereiken van een slotakkoord laat zowel op social media als de reguliere media een verhoogde activiteit zien, blijkt uit cijfers van Meltwater. Opvallend is dat het sentiment zaterdag op sociale media gemiddeld iets negatiever is dan de positieve berichten.

Er klonk vrijdag ook nog kritiek op de ontwerptekst. Wetenschappers van gerenommeerde Europese klimaatonderzoeksinstituten spraken over een te slappe tekst die het einddoel niet dichterbij brengt, schrijft de Volkskrant. Zo staat nergens beschreven dat om de opwarming tot 2 graden te beperken fossiele brandstoffen in 2050 geheel uitgebannen moeten zijn.

Een wetenschapper van het Tyndall Centre for Climate Change Research ging nog een stapje verder en stelde dat de deal van Parijs zwakker lijkt te worden dan het mislukte akkoord van Kopenhagen in 2009. De hoofdreden is dat de emissies van de internationale luchtvaart en scheepvaart uit de tekst zijn geschrapt.

De COP21 media-update komt tot stand op basis van datamining en analyse van sociale media en ruim 230.000 nieuwsbronnen door Meltwater.