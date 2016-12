Duurzame energie in 2016: prijsrecords en stroomopslag

2016 was het jaar waarin duurzame energie in prijs kelderde. Energieopslag maakt de transitie naar volledig duurzaam mogelijk, misschien wel sneller dan we denken. Dit waren de best gelezen berichten in de sector Energie.

1. Eneco bouwt backup-net van honderden Tesla-accu’s

Volgens Eneco kan de thuisbatterij van Tesla, waarmee een huishouden zelf opgewekte zonnestroom kan opslaan, een grote rol spelen in het balanceren van het nationale stroomnet. Dat is het uitgangspunt van het duurzame backup-netwerk CrowdNett, van Eneco. Het energiebedrijf biedt de dienst aan met hulp van Tesla, SolarEdge en Ampard.

Vraag en aanbod op het elektriciteitsnet moeten 24 uur per dag in evenwicht zijn. Het is een van de voornaamste taken van landelijke netbeheerder Tennet om dit evenwicht te handhaven. Daarom is er continu een aanzienlijke reservecapaciteit nodig om onverwachte pieken en dalen in het net te kunnen opvangen, zeker wanneer er meer duurzame energie aan onze energiemix wordt toegevoegd.

2. De grafiek die alles zegt over de doorbraak van zonnestroom

Prijsrecords voor zonnestroom volgen elkaar in snel tempo op. Bij een aanbesteding in Abu Dhabi wordt nu nog maar $ 0,0242 per kilowattuur betaald. Daarmee is het vorige record uit de boeken geboden. In augustus verbaasde Chili de wereld met een prijs van $ 0,0291 per kilowattuur. En dan te bedenken dat in februari voor het eerst werd aanbesteed onder de $ 0,05 per kilowattuur zonnestroom.

In landen met een gunstig klimaat voor zonne-energie is duurzame elektriciteit inmiddels een stuk goedkoper dan stroom uit fossiele centrales. Zonneprojecten zijn nu zelfs goedkoper dan windenergie. En de bodem lijkt nog steeds niet in zicht, blijkt uit onze infographic.

3. Tesla presenteert onzichtbaar zonnedak en Powerwall 2

Tesla-CEO Elon Musk gaf in 2016 zijn ‘masterplan’ verder vorm. Tesla onthulde zijn laatste ontwikkeling op het gebied van de thuisbatterij: de Powerwall 2. In combinatie met een innovatief zonnedak, dat het bedrijf samen met SolarCity heeft ontwikkeld, kan Tesla elke woning off-grid maken.

De nieuwe Powerwall 2-thuisaccu moet 14 kilowattuur aan groene stroom opslaan en 5 kilowatt aan stroom afgeven. Met de opgeslagen stroom in de Powerwall 2 kan een woning 24 uur lang worden verlicht en wordt een koelkast gedurende een dag van stroom voorzien

4. Shell, Eneco winnen Zeeuws windpark en decimeren subsidiebehoefte

De aanbestedingen voor het offshore windpark Borssele, voor de Zeeuwse kust, gooiden dit jaar hoge ogen. Het eerste deel van het windpark wordt aangelegd door Dong Energy. Bij het bekendmaken van de gunning waren de percelen 1 en 2 van windpark Borssele ’s werelds goedkoopste windpark. Het Deense bedrijf Dong Energy bracht het laagste bod uit met gemiddeld 7,27 eurocent per kilowattuur, exclusief aansluitingskosten voor Tennet van 1,4 eurocent per kilowattuur. Dit was 5,1 eurocent minder dan van tevoren begroot.

Met een ongekend laag bod van € 0,0545 per kilowattuur won een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE later de aanbesteding voor het tweede windpark Borssele. De regering ging er vanuit dat € 5 mrd aan subsidie nodig was voor de aanleg en exploitatie, maar dat wordt nu € 0,3 mrd.

Bekijk ook onze infographic over de prijsontwikkelingen in offshore windenergie.

5. Reusachtige windmolens leveren eerste stroom

Voor toekomst van de offshore windturbines geldt: groot, groter grootst. Een uitbreiding van het Britse windpark Burbo Bank leverde in 2016 zijn eerste stroom en had daarmee een primeur: het is voor het eerst dat grote 8 megawatt-windturbines in gebruik zijn genomen. Bij Burbo Bank is al sinds 2007 een offshore windpark in gebruik. Destijds waren de windturbines met een vermogen van 3,6 megawatt een primeur. De nieuwe turbines leveren per stuk ruim twee keer zoveel stroom.

Windturbines worden steeds groter. De diameter van moderne turbines is gegroeid van 120 meter naar 180 meter. Behalve een verdubbeling van het vermogen, zijn er ook afgeleide voordelen. Er zijn minder turbines nodig, en dus ook minder funderingen. Dat heeft voor een aanzienlijke efficiëntieslag gezorgd voor de logistiek in offshore windparken.

6. Kleine windmolens doen dat ook

In andere omstandigheden kan een kleine windmolen juist uitkomst bieden, zoals in de agrarische sector. Kleinere windmolens met een ashoogte van 15 meter, een tiphoogte van 21 meter en voorzien van houten bladen; de start-up EAZ Wind uit Hoogezand heeft er tien draaien bij Groningse boerderijen.

7. Zoutbatterij TNO de oplossing voor energiepositieve gebouwen

TNO is erin geslaagd het energieoverschot van energieproducerende gebouwen lokaal op te slaan in een werkende warmtebatterij zonder verliezen. Energiepositieve gebouwen leveren netto meer energie dan ze verbruiken. Dit energie-overschot moet lokaal worden opgeslagen voor tijden dat het energieaanbod en de opwekking minder is.

De warmtebatterij op basis van zouthydraten, die TNO met een aantal partners heeft ontwikkeld, is volgens het instituut het eerste werkende systeem ter wereld dat voor de verliesvrije opslag van zonnewarmte op grote schaal is getest. Het systeem heeft daarmee de potentie om op compacte wijze seizoensopslag in de gebouwde omgeving mogelijk te maken.