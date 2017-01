Een consortium van AkzoNobel, DSM, Google en Philips heeft een meerjarig contract afgesloten voor de afname van groene stroom van Windpark Bouwdokken, gelegen in de Oosterscheldekering.

Dat meldt AkzoNobel in een persbericht.

Windpark

Het windpark, bestaande uit negen windturbines met een vermogen van 4,2 megawatt per stuk, wordt in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd en gaat stroom leveren voor ongeveer 42.000 huishoudens. Het park wordt gerealiseerd door E-Connection, op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op de Neeltje Jans in Zeeland.

Windenergie

Eerder maakte het consortium al bekend dat het samen gaat werken met het Zeeuwse windpark Krammer. Gezamenlijk hebben deze windparken een capaciteit van meer dan 140 megawatt, gelijk aan de energievraag van ongeveer 140.000 huishoudens.

"Hiermee zetten we een volgende grote stap naar een nieuwe manier van energievoorziening voor de toonaangevende industrie in Nederland", zegt Marcel Galjee, director energy bij AkzoNobel, in een persbericht. "Zo laten we zien dat we verduurzaming en een toekomst zonder CO2-uitstoot daadwerkelijk vorm willen geven."