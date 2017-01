Grootste zonnepark van Nederland levert eerste stroom

In Delfzijl is het grootste zonnepark van Nederland in gebruik genomen. 30 hectare en 120.000 zonnepanelen leveren hun eerste stroom.

Het park is eigendom van het Duitse Wirsol. Afnemer van de stroom is Eneco. Met de bouw is een investering van € 40 mln gemoeid, melden de betrokken partijen in een persbericht. Het park zal voldoende stroom leveren om 7.500 huishoudens van groene energie te voorzien.

Volgens Peter Vest, CEO van Wirsol, betekent de inwijding van het zonnepark Sunport Delfzijl het startschot voor een langere samenwerking. “Met dit project kunnen wij als marktleider ook in de groeiende Nederlandse markt voor hernieuwbare energie een rol spelen. Op dit voorbeeldproject willen wij daarom in de toekomst meerdere projecten op het gebied van hernieuwbare energie in Nederland laten volgen.”

'Oranje-groene stroom'

Volgens Harm Post, directeur Groningen Seaports, is de ‘oranje-groene’ stroom uit het zonnepark een belangrijke versteviging van de vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven. “In toenemende mate is een tendens waarneembaar dat bedrijven zich in het Noord-Groningse havengebied alleen willen vestigen als er dergelijke oranje-groene stroom aanwezig is. Daarnaast wordt een belangrijke doelstelling in de realisatie van duurzame energie projecten gehaald, zoals vastgelegd in een Green Deal akkoord met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.”

Het park is het grootste van Nederland, maar hoe lang dat zo blijft, is de vraag. In Zeeland verrijst een zonnepark van 40 hectare en 140.000 zonnepanelen. Solarpark Zeeland en bouwer Ib vogt maakten eind 2016 bekend dat ze het contract voor de bouw en exploitatie van het park hebben getekend. Bij Hoogezand-Sappemeer moet vanaf 2019 een zonnepark gebouwd worden dat nog een stuk groter is.