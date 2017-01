Vraag naar windenergie in Nederland explosief gestegen

De vraag naar windenergie is in 2016 explosief gestegen, van 12.440 naar 21.454 gigawattuur. Dit is een stijging van ruim 70 procent. Ook het totale vermogen van wind op zee en land nam toe in Nederland, tot meer dan 4 gigawatt.

Dat meldt CertiQ, dat onlangs de jaarstatistieken van 2016 op het gebied van duurzame energie publiceerde.

Duurzame energie

De vraag naar duurzame energie steeg in totaal met ongeveer 10 procent ten opzichte van 2015, van 42.702 naar 48.030 gigawattuur.

De vraag naar zonne-energie steeg ook aanzienlijk: van 666 naar 940 gigawattuur.

Garanties van oorsprong

Ook de totale import van Garanties van Oorsprong (GvO’s) groeide in 2016, van 34.286 naar 37.525 gigawattuur. Deze GvO’s, of groencertificaten, kunnen van andere landen gekocht worden om het tekort aan duurzame energie in een land ten opzichte van de vraag te compenseren.

Ook hierbij maakte windenergie de grootste groei door: van 7.800 naar 15.822 gigawattuur.