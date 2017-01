Nederlanders voltooien grootste windpark in Afrika

Het grootste windpark van Afrika, het project Lake Turkana Wind Power, is eind juni klaar om stroom te leveren. De Nederlandse initiatiefnemers hebben dan 365 turbines geplaatst.

Dat meldt persbureau Reuters. Lake Turkana is met 310 megawatt het grootste windpark ten zuiden van de Sahara. De elektriciteit die het 310 megawatt grote windpark oplevert is al voor twintig jaar afgekocht door de Keniaanse overheid.

Het windpark is een initiatief van het Nederlandse KP&P Africa, dat een consortium bijeen wist te brengen voor de grootste private investering ooit in Kenia. Een aantal ontwikkelingsfondsen en windturbinebouwer Vestas zijn ook bij het project betrokken.

Duurzame elektriciteit

Het project had al in 2011 klaar moeten zijn, maar kreeg te maken met problemen rond de financiering. De Wereldbank trok zich terug, waarna de bouw pas in 2014 van start kon gaan.

Een belangrijke uitdaging voor het park is de aansluiting op het nationale stroomnet van Kenia. Daarvoor moet een 428 kilometer lange leiding worden gerealiseerd van Loiyangalani, in het noorden van het land, naar het meer centraal gelegen Suswa. Tegen Reuters zegt initiatiefnemer Carlo van Wageningen dat die leiding eind juni klaar moet zijn.

Kenia ziet de vraag naar elektriciteit sterk stijgen. Het land investeert in elektriciteitscentrales en infrastructuur om aan die vraag tegemoet te kunnen komen. Het land is voor zijn elektriciteit sterk afhankelijk van aardwarmte en waterkrachtcentrales. Wanneer het windpark klaar is, heeft het land de beschikking over 2.341 megawatt aan eigen capaciteit.