Hoe Stedin met partners het stroomnet flexibel maakt

Stedin start een versnellingsprogramma om meer flexibiliteit van vraag en aanbod in het energiesysteem te brengen. Partners zijn Sympower, Qurrent, Bam en Enervalis.

Dat meldt Stedin in een persbericht.

Duurzame energie

De energiewereld verandert, constateert de netbeheerder. Duurzame energie als zon en wind worden belangrijker voor de stroomvoorziening, maar deze energiebronnen zijn onvoorspelbaar en niet op afroep beschikbaar. Soms is er meer aanbod dan vraag, bijvoorbeeld op een zonnige zomerdag, en soms is er meer vraag dan aanbod.

Dit kan tot knelpunten in het energienet leiden. Daarom is Stedin in de markt op zoek gegaan naar partners die kunnen bijdragen aan een betrouwbare energielevering.

“Voor Stedin is het belangrijk om samen met marktpartijen te leren om de flexibiliteitsmarkt verder te ontwikkelen”, zegt Marjolein Hulsebosch, Strategie & Innovatie Stedin. “We laten met dit initiatief zien dat we de markt optimaal willen faciliteren om de energietransitie te versnellen”.

Flexibiliteit van energie

De komende twee jaar brengt Stedin met drie innovatieve bedrijven de mogelijkheden van flexibiliteit van energie in de praktijk. Sympower gaat door het sturen van warmtepompen en elektrische boilers in huishoudens, onderzoeken of ze de piekbelasting op het net van Stedin kunnen verminderen. Qurrent onderzoekt het effect van variabele energieprijzen op de netbelasting. Bam gaat in samenwerking met Enervalis, in de zogeheten nul-op-de-meter woningen de energiemodules besturen om zo te onderzoeken of ze de piekbelasting kunnen beïnvloeden.

Het Flex Versnellingsprogramma, zoals het initiatief van Stedin heet, kent meer instapmomenten. Binnenkort biedt Stedin nieuwe bedrijven de mogelijkheid om hier ook aan mee te doen.