Nuon vervangt dieselgeneratoren met groene batterijen

Nuon biedt, in samenwerking met GreenBattery, binnenkort groene batterijen aan, die opgeladen zijn met zonne- en/of windenergie. Hiermee biedt de energieleverancier een duurzame vorm van tijdelijke stroomvoorziening, als alternatief voor vervuilende dieselgeneratoren.

Dat meldt Nuon in een persbericht.

Groene batterijen

Nuon stelt dat dieselgeneratoren, die bijvoorbeeld worden ingezet bij festivals en bouwwerkzaamheden, een flinke bijdrage leveren aan de mate van fijnstof en roet in de lucht. Een recente studie van de GGD Amsterdam en de Universiteit Utrecht wees uit dat de concentratie van roet- en fijnstofdeeltjes kan oplopen tot maar liefst zeven keer de ‘normale’ waarden, vanwege de aggregaten.

Nuon en GreenBattery bieden daarom groene batterijen aan, die geen CO2, roet of fijnstof uitstoten. Boudewijn Tjeertes, business developer bij Nuon, in het persbericht: “Dieselgeneratoren zijn dus niet meer nodig. Een ander groot voordeel is dat de groene batterijen op termijn ook een belangrijke rol kunnen vervullen om de pieken en dalen op te vangen in het elektriciteitsnet. Die worden veroorzaakt door de stijgende productie van duurzame energie, met windmolens en zonnepanelen. De pieken en dalen kunnen afvlakken door op termijn bijvoorbeeld de groene batterijen op een slimme manier aan het elektriciteitsnet te koppelen. Zo kunnen we bijdragen aan de stabiliteit van het net.”

Han Huiskamp van GreenBattery vult aan: “Per batterijsysteem voorkomen we het verbruik van 62.000 liter diesel en de uitstoot van 159.000 kilo CO2 per jaar. De groene batterij past daarmee naadloos in het duurzaamheidsbeleid van evenementen, bouwbedrijven en gemeenten.”

Opening Thialf

De groene batterij is vrijdag 27 januari te bewonderen bij de opening van het vernieuwde schaatsstadion Thialf.