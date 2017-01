Eerste ‘windtrechter’ van Nederland geïnstalleerd

Nedpower SWH heeft de eerste Invelox-windturbine van Nederland geïnstalleerd op een bedrijfspand in Spijkenisse. In de aankomende weken wordt de turbine getest.

Dat meldt Nedpower SWH op zijn website.

Windenergie

De Invelox-windturbine, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Sheerwind, vangt wind op via een grote trechter, die de snelheid van de wind vergroot. Aan het einde van de trechter bevinden zich windturbines en een generator, die door de wind worden aangedreven. Doordat de trechter de windsnelheid vergroot voordat deze de generator bereikt, wordt deze beter benut.

Omdat de windturbines geen zichtbaar draaiende onderdelen hebben, zouden ze daarnaast veiliger zijn voor vogels en minder weerstand oproepen onder de bevolking.

Bekijk onderstaande video voor een impressie:

Windturbine op het dak

De meeste windtrechters van Sheerwind staan op de grond, maar Nedpower SWH heeft een exemplaar ontwikkeld voor op het dak. "We beschikken over de licentie en de bouwtekeningen, voor de rest hebben we alles zelf gedaan, vanaf het definitieve ontwerp tot het laten maken", zegt projectleider Michael Dubelaar tegenover De Ingenieur. "We hebben in Nederland daken genoeg, dus die naar boven gebogen pijp is voor ons niet nodig."

Welk vermogen een dergelijk Invelox-turbine kan behalen, is vooralsnog onbekend. Dit wordt in de aankomende weken getest.