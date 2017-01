Tesla heeft, samen met AES en Altagas, drie gigantische batterijopslagfaciliteiten gebouwd in Zuid-Californië. Gezamenlijk bedragen de projecten 15 procent van de totale batterijopslag die vorig jaar wereldwijd werd geïnstalleerd.

Tesla realiseerde de faciliteit door verschillende Tesla Powerpack 2 modules (zie foto) aan elkaar te schakelen.

Dit meldt Bloomberg.

Tesla

De opdracht tot de bouw van de batterijprojecten werd gegeven na een aardgaslek in 2015, in de buurt van Los Angeles. Door dit lek kwamen duizenden tonnen methaan vrij.

Tesla slaagde erin om de batterijopslagfaciliteit binnen drie maanden te realiseren. J.B. Straubel, Chief Technology Officer van Tesla, tegenover Bloomberg: “Meerdere teams hebben 24 uur per dag aan het project gewerkt. Dit voelt als het soort tempo dat we nodig hebben om de wereld te veranderen.”

De batterijopslagfaciliteiten hebben een vermogen van 20 en 30 megawatt.

Energietransitie

Batterijopslag is een essentieel onderdeel van de energietransitie. Met de opkomst van zonne- en windenergie ondervindt het elektriciteitsnet piekmomenten in zowel vraag als aanbod. Energieopslagfaciliteiten, zoals externe batterijen, kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van het elektriciteitsnet tijdens deze momenten.

Batterijen kunnen ervoor zorgen dat piekcentrales op aardgas een steeds minder belangrijke rol gaan spelen, zeker nu de prijs van batterijen steeds verder daalt. De prijs van batterijen daalt de laatste jaren gestaag, omdat de vraag naar elektrische auto’s steeds verder toeneemt.

Tesla heeft grote ambities op het gebied van energieopslag met batterijen. In het aankomende decennium wil het 15 gigawatt aan opslagcapaciteit installeren, genoeg om een aantal kerncentrales tijdens piekmomenten te vervangen.

AES Europe installeerde in 2015 een batterijopslagfaciliteit van 10 megawatt in Zeeland. Het bedrijf werkt in Ierland aan een opslagcentrale van maar liefst 100 megewatt.