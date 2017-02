De Europese Commissie publiceert vandaag het tweejaarlijkse ‘Renewable Energy Report’, over de stand van zaken rondom de klimaatdoelstellingen van Parijs. Hierin is onder andere te lezen dat Nederland de klimaatdoelstellingen hoogstwaarschijnlijk niet zal halen.

Dit stelt de website Politico, dat het rapport al heeft in mogen zien.

Duurzame energie

Het goede nieuws is dat de Europese Unie (EU) als geheel wel op koers is om de gestelde klimaatdoelstellingen te halen. In 2020 moet 20 procent van alle energie in de EU uit duurzame energiebronnen komen. Momenteel is dit percentage iets minder dan 17 procent, stelt het rapport.

Vooral het aandeel van windenergie is enorm gestegen in de afgelopen tien jaar. Daarnaast daalden de prijzen van duurzame energie enorm. Zo daalde de prijs van winenergie met 30 procent. De prijs van zonne-energie kelderde tussen 2010 en 2015 zelfs met 80 procent.

Nederland, Ierland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk blijven vooralsnog achter en zijn volgens het rapport niet op koers om de doelstellingen te halen.

Donald Trump

Europees commissaris Miguel Arias Cañete stelt tegenover Politico dat de Amerikaanse president Donald Trump, die niet gelooft in klimaatverandering, geen belemmering vormt voor de energietransitie in de Europese Unie.

“Ondanks de huidige geopolitieke onzekerheden gaat Europa op dezelfde voet verder met de duurzame energietransitie. De feiten spreken voor zichzelf: duurzame energie is inmiddels concurrerend en in sommige gevallen zelfs goedkoper dan fossiele energie. Het zorgt in Europa nu al voor één miljoen banen”, aldus Cañete.