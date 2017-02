Papierfabriek Van Houtum in Swalmen neemt een zonnedak met 3.500 zonnepanelen in gebruik. Het zonnedak gaat op jaarbasis meer dan 500.000 kilowattuur aan zonne-energie opleveren, gelijk aan het stroomverbruik van 150 huishoudens.

Dat meldt Essent in een persbericht.

Zonne-energie

Van Houtum least de zonne-installatie de aankomende 16 jaar van Indi Energie, partner van Essent. Door deze constructie hoeft de papierproducent zelf niet te investeren in het zonnedak. Zonnestroombedrijf KiesZon is verantwoordelijk voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van het zonne-energiesysteem.

Mijlpaal

Jasper Houthuijsen, algemeen directeur van Indi, is blij met deze mijlpaal voor Indi Energie. “Het project bij Van Houtum is het eerste project dat wij realiseren. Wij zijn trots dat we dit met Van Houtum mogen doen. Samen met Essent en ING investeren wij in de zonnepanelen, realiseren wij het totale project en exploiteren wij het de komende zestien jaar”, zegt hij in het persbericht.