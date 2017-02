Dong Energy zweert kolen af vanaf 2023

Het Deense Dong Energy, dat onder andere het windpark Borssele gaat uitbaten, maakt vanaf 2023 geen gebruik meer van kolen in zijn processen van warmte- en stroomopwekking.

Dat meldt Edie.

Duurzame energie

Dong Energy is sinds 2006 al bezig met het terugdringen van het gebruik van kolen. Ondertussen is de kolenconsumptie al teruggedrongen met 73 procent. In de aankomende jaren is het voor het energiebedrijf mogelijk om kolen helemaal uit te faseren.

“We hebben besloten om de laatste stap te nemen en kolen helemaal af te zweren. Hernieuwbare energiebronnen hebben de toekomst”, zegt Henrik Poulsen, president van Dong Energy, in een statement. “Ook in 2017 zetten we onze groene transformatie door, onder andere door de bouw van het offshore windpark Burbo Bank Extension te voltooien.”

Oie en gas

Vorig jaar kondigde het Deense energiebedrijf al aan dat het van zijn olie- en gasactiviteiten af wil. “We hebben besloten een proces te starten waardoor we uiteindelijk uit deze activiteiten kunnen stappen”, zei CEO Henrik Poulsen eerder. “Dit past in de strategische transformatie van ons bedrijf naar een wereldmarktleider in hernieuwbare energie.”