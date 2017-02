Vermogen zonne-energie in China verdubbeld

Het totale vermogen aan zonne-energie in China is in 2016 verdubbeld. China is daarmee de grootste producent van zonne-energie ter wereld.

Vorig jaar kwam er 34,54 gigawatt aan zonnecapaciteit bij in het Aziatische land, wat het totale vermogen op 77,42 gigawatt brengt. Dat meldt de National Energy Administration, aldus Reuters.

Zonne-energie

China wekte vorig jaar in totaal 66,2 miljard kilowattuur aan zonne-energie op. Hoewel dit erg veel is, bedraagt deze hoeveelheid slechts 1 procent van de totale elektriciteitsproductie in het land.

In de aankomende jaren blijft China fors investeren in zonne-energie: tot en met 2020 komt er maar liefst 110 gigawatt bij.

Duurzame energie

China haalt momenteel ongeveer 11 procent van zijn totale energiebehoefte uit duurzame energiebronnen. In 2030 moet dit aandeel gestegen zijn naar 20 procent.

Elektrische auto's

Ook op het gebied van duurzaam vervoer timmert China hard aan de weg. Eerder werd bekend dat ook de verkoop van elektrische auto's in het land verdubbelde in 2016.