De Europese Unie wekte in 2016 meer windenergie op dan kolenenergie. Windenergie is daarmee de een-na-grootste​ energiebron van de Europese Unie. In 2016 was maar liefst 90 procent van de nieuw geïnstalleerde energiebronnen duurzaam.

Dat blijkt uit nieuwe statistieken van WindEurope, meldt The Guardian.

Duurzame energie

In 2016 werd 25,5 gigawatt aan nieuwe energiecapaciteit gebouwd in de Europese Unie. Ongeveer 86 procent daarvan, ofwel 21,1 gigawatt, was duurzame energie, zoals wind-, zonne-, biomassa- en waterkrachtenergie. Hiermee werd het record van 2014 verbroken. Toen was 70 procent van de nieuwe energiebronnen duurzaam.

Windparken

Windenergie nam ongeveer de helft van de nieuw geïnstalleerde energiecapaciteit voor zijn rekening en werd daarmee de een-na-grootste energiebron van de Europese Unie. Gas blijft vooralsnog de grootste energiebron in Europa.

Duitsland nam de meeste nieuwe windparken in gebruik en was verantwoordelijk voor 44 procent van de nieuw geïnstalleerde windcapaciteit. Maar ook Nederland, Frankrijk, Finland, Ierland en Litouwen vestigden nieuwe records op het gebied van windenergie.