Nuon gaat op grote schaal zonnecentrales realiseren bij windparken. Na een succesvolle pilot van moederbedrijf Vattenfall, gaat Nuon in ieder geval zes zonneparken realiseren in Nederland, met een capaciteit van ten minste 70 megawatt.

De nieuwe zonnecentrales worden gebouwd in de Eemshaven, Hemweg, Velsen, Wieringermeer, Oudendijk en Haringvliet. Gezamenlijk gaan de zonnecentrales genoeg stroom leveren voor tienduizenden huishoudens.

Dat meldt Nuon in een persbericht.

Zonneparken

Bij het realiseren van de zonneparken worden ten minste 250.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Dat zijn er meer dan er momenteel in heel Nederland zijn opgesteld. Het grote voordeel van zonnecentrales bij windparken is dat de netaansluiting efficiënter benut kan worden.

Omwonenden van de zonneparken krijgen de mogelijkheid om te investeren in de zonneparken en daarom mee te delen in de opbrengsten. Nuon start binnenkort dan ook crowdfunding-campagnes op OnePlanetCrowd om consumenten de kans te geven om mee te doen.

Vattenfall

Vattenfall, moederbedrijf van Nuon, startte in 2015 een pilot in Wales, waar het een zonnepark realiseerde bij Parc Cynog Wind Farm. De zonnepanelen bleken ongeveer een kwart van de energie te leveren die de windturbines in het windpark leveren. Deze resultaten waren dermate goed dat Nuon ook zonnecentrales bij windparken gaat realiseren.

Margit Deimel, hoofd ontwikkeling wind bij Nuon, in het persbericht: “Nuon groeit verder op CO2-vrije energiebronnen. Samen met windenergie is grootschalige toepassing van zonne-energie onmisbaar in de energietransitie. Als onderdeel van het Zweedse Vattenfall investeren we daar fors in. Door windparken op een kostenefficiënte manier te combineren met zon, maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden.”

De bouw van de nieuwe zonnecentrales wordt inmiddels op verschillende plekken voorbereid.