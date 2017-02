Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon hebben de aanbesteding gewonnen om de komende jaren groene stroom te leveren aan de Rijksoverheid. Het gaat in totaal om maar liefst 1.000 gigawattuur aan elektriciteit per jaar.

De overeenkomst met de energiebedrijven, waar in totaal een bedrag van € 200 mln mee gemoeid is, geldt van 2018 tot en met 2022.

Dat meldt de Rijksoverheid in een persbericht.

Groene stroom

Ongeveer een derde deel van de groene stroom zal van Nederlandse zonne- en windenergie afkomstig zijn. De rest komt uit andere Europese landen. De groene stroom wordt geleverd inclusief garanties van oorsprong.

Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon zijn vooralsnog niet zeker van positie als leverancier van groene stroom aan de Rijksoverheid. Pas na een verplichte bezwaarperiode van 20 dagen wordt de overeenkomst definitief.

Defensie

De Rijksoverheid is één van de grootste stroomverbruikers van Nederland. Defensie is met ruim 360 gigawattuur per jaar de grootste stroomverbruiker. De Rijkswaterstaat (snelwegen, bruggen, gemalen) verbruikt ongeveer 180 gigawattuur per jaar. Rechtbanken, gevangenissen en andere justitiële inrichtingen verbruiken ruim 120 gigawattuur per jaar.

De Rijksoverheid wil op de lange termijn alleen maar duurzame elektriciteit inkopen dat binnen de landsgrenzen is opgewekt. Dit bleek in de aankomende jaren echter niet haalbaar. De periode tussen 2018 en 2022 geldt dan ook als overgangsperiode.