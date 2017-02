Urine zorgt voor goedkopere opslagbatterij

Onderzoekers van Stanford University hebben een goedkope opslagbatterij voor duurzame energie ontwikkeld. Dit door gebruik te maken van ureum, een stof die is terug te vinden in meststoffen en urine.

Dat meldt Standford University in een persbericht.

Duurzame batterij

Onderzoekers Hongjie Dai en Michael Angell ontwikkelden een onontvlambare batterij, gemaakt van grafiet en aluminium. De elektrolyt van deze batterij heeft ureum als hoofdingrediënt. Deze stof wordt momenteel al op industriële schaal geproduceerd, als voeding voor planten.

“We hebben in feite een batterij gemaakt met het goedkoopste en overvloedigste stoffen en materialen die er op aarde te vinden zijn. Daarnaast presteert de batterij ook nog eens goed”, zegt Dai in het persbericht. “Wie had ooit gedacht dat je een goedkope en goed presterende batterij zou kunnen maken van grafiet, aluminium en ureum?”

Het team van Dai slaagde er in 2015 als eerste in om een batterij van aluminium te ontwikkelen. Het systeem laadde in minder dan een minuut op en bleef na duizenden ladingen en ontladingen naar behoren werken. Het probleem met deze batterij was echter een erg duur elektrolyt.

De nieuwe batterij, uitgerust met een elektrolyt dat gebaseerd is op ureum, is honderd keer goedkoper dan de batterij uit 2015.

Zonne-energie

Dai stelt dat de batterij uiteindelijk een goede vervanger kan zijn voor lithium-ion batterijen, die momenteel als opslagbatterij gebruikt worden. Dai stelt echter dat deze batterijen duur zijn en een korte levensduur hebben. “De droom is dat onze batterij het in de toekomst mogelijk maakt om zonne-energie op te slaan in elk gebouw en elke woning.”

Voordat het zo ver is, moet de levensduur van de batterij nog wel omhoog. De huidige status van de batterij is veelbelovend, stelt Dai. Momenteel kan de batterij ongeveer 1.500 laadcycli aan.