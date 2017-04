Ampyx Power, ontwikkelaar van zogeheten Airborne Wind Energy systemen, heeft een crowdfunding-campagne van € 2,5 mln gelanceerd, om zijn meest recente prototype voor vliegende windturbines te financieren en realiseren.

De vliegende, offshore windturbines dienen volgens Ampyx Power als een goedkoop, duurzaam en efficiënt alternatief voor traditionele windturbines. Zo is er bijvoorbeeld 90 procent minder materiaal nodig om een vliegende turbine te realiseren, ten opzichte van een traditionele windmolen.

Offshore

De vliegende windturbines van Ampyx Power moeten dienen als vervanging van de eerste generatie offshore windparken, wanneer deze aan het einde van hun levensduur zijn.

Het Duitse E.on is voorloper op het gebied van Airborne Wind Energy en heeft in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de innovatieve bron van duurzame energie. E.on en Ampyx Power bundelen de krachten en gaan samen een testlocatie in Ierland opzetten om het laatste prototype en het opvolgende commerciële product te testen..

Wolbert Allaart, managing director van Ampyx Power, in het persbericht: “De samenwerking met E.on, een van de grootste energiebedrijven ter wereld, is een belangrijke mijlpaal voor ons. De samenwerking verschaft ons toegang tot uitgebreide ervaring met offshore windenergie, die we meenemen in ons productontwerp. Uit deze overeenkomst blijkt daarnaast dat de markt geïnteresseerd is in onze toekomstige commerciële systemen.”