Het Verenigd Koninkrijk is er afgelopen vrijdag in geslaagd om een volledige dag geen gebruik te maken van kolen bij het voorzien in de nationale vraag naar elektriciteit. Energiebronnen als gas-, wind-, zonne- en nucleaire energie zorgden voor de eerste werkdag zonder kolenenergie sinds de Industriële Revolutie.

Dit tweette de controlekamer van het National Grid:

National Grid can confirm that for the past 24 hours, it has supplied GB's electricity demand without the need for #coal generation. pic.twitter.com/vgyWEUYqZ4 — NG Control Room (@NGControlRoom) 21 april 2017

Duurzame energie

Duurzame energiebronnen spelen een steeds belangrijkere rol in de energiemix van het Verenigd Koninkrijk. In 2016 werden ook al kortere perioden bereikt waarbij geen gebruik werd gemaakt van kolen, stelt The Guardian. Het vorige record stond op 19 uur, dat werd bereikt in mei 2016.

Volgens een woordvoerder van National Grid is het nieuwe record van ruim 24 uur een voorbode voor de toekomst. Kolen-vrije dagen zullen steeds vaker voorkomen.

Het aandeel van kolen in de energiemix van het Verenigd Koninkrijk is in de afgelopen jaren fors gedaald. In 2016 waren kolencentrales verantwoordelijk voor slechts 9 procent van de totale elektriciteitsopwekking. Het jaar daarvoor lag dit percentage nog op 23 procent.

In 2025 moeten alle kolencentrales in het Verenigd Koninkrijk gesloten zijn.

Thomas Edison

Het Verenigd Koninkrijk was in 1882 het eerste land ter wereld dat kolen gebruikte om elektriciteit op te wekken. De Holborn Viaduct-elektriciteitscentrale in Londen werd toen geopend door niemand minder dan Thomas Edison.