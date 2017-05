Tesla liet in april weten dat het bedrijf bestellingen ging aannemen voor zijn langverwachte zonnedak. De zonnedakpannen blijken nu enorm populair. Volgens Electrek zijn ze al uitverkocht tot ‘ver in 2018’.

Dat meldt de website naar aanleiding van eigen gesprekken met bronnen binnen Tesla.

Zonnedak

Electrek stelt dat het aantal bestellingen van het zonnedak de verwachtingen van Tesla fors heeft overschreden. Met de huidige productiecapaciteit duurt het tot ver in 2018 totdat in de huidige vraag naar het zonnedak is voorzien.

Hoe groot Tesla’s productiecapaciteit voor het zonnedak zal worden, is vooralsnog onbekend. Wel start het bedrijf dit kwartaal nog met een testproductiefase. De test wordt uitgevoerd in Tesla’s fabriek in Fremont. Daarna wordt de productie overgeheveld naar de Gigafactory 2 in Buffalo.

Zonne-energie

Het Tesla-zonnedak is in staat om zonne-energie op te wekken, die vervolgens opgeslagen kan worden in de Powerwall 2.0 van Tesla. Volgens het concern van Elon Musk betalen woningeigenaren in totaal ongeveer $ 235 per vierkante meter voor het zonnedak.

