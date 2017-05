Engie neemt per direct Sungevity International over. Sungevity is verantwoordelijk voor de levering en installatie van zonnestroomsystemen voor particulieren en kleine ondernemingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Engie en Sungevity werkten sinds de zomer van 2016 al samen op de Nederlandse en Belgische markt. Nu neemt Engie alle activiteiten van Sungevity over van de huidige eigenaar Solar Spectrum Holdings LLC. Financiële details worden vooralsnog niet vrijgegeven. Sungevity blijft zelfstandig opereren. Ook het bestaande management blijft aan. Dat meldt Engie in een persbericht.

Philippe Van Troeye, CEO van Engie Benelux, in het persbericht: “De oorspronkelijke samenwerking in België met Engie heeft bewezen dat we in Sungevity International een partner hebben gevonden die serieuze, innovatieve en bekwame zonne-oplossingen op maat kan bieden aan onze klanten. Voor Engie is de overname van Sungevity International een belangrijke strategische stap binnen onze ambitie om de leider te zijn in de energietransitie.”

Zonne-energie

Engie maakt met deze overname een grote stap voorwaarts in de zonne-energiesector. ‘Consumenten kiezen er in toenemende mate voor om zelf hun elektriciteit op te wekken met zonnepanelen. Daarom is zonne-energie een van de speerpunten van Engie op het gebied van hernieuwbare energie’, stelt het energiebedrijf in het persbericht.

Sungevity is sinds 2012 actief in Europa en heeft inmiddels duizenden zonnestroominstallaties opgeleverd. Jan Slaghekke, CEO van Sungevity International, in het persbericht: “De missies van Engie en Sungevity op het gebied van hernieuwbare energie versterken elkaar. Klanten zijn steeds meer op zoek naar geïntegreerde energieoplossingen die betrouwbaar en duurzaam zijn. Sinds 2012 zijn wij sterk gegroeid en met de steun van Engie zal onze missie om alle daken met zonnepanelen te bedekken vleugels krijgen.”