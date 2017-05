De provincie Utrecht start een proef met het opwekken van groene energie uit bermplanten. De test wordt uitgevoerd langs de provinciale weg N401 bij Kockengen, in samenwerking met HIG Traffic Systems en Plant-e.

De opgewekte energie wordt gebruikt om een verkeersmeetsysteem van elektriciteit te voorzien. Dat meldt de Provincie Utrecht in een persbericht.

Groene energie

Plant-e ontwikkelde een technologie waarmee elektriciteit gewonnen kan worden uit levende planten. De techniek is op natuurlijke processen gebaseerd en kan op kleine en grote schaal worden toegepast.

Bekijk onderstaande animatie voor een impressie van de technologie:

Meetpunten

In de provincie Utrecht staan 150 meetpunten, die constant meten hoe druk het op de wegen is. Aan de hand van deze gegevens kan de provincie beslissen of en wanneer er maateregelen genomen moeten worden. Deze meetpunten zijn uitgerust met een zonnepaneel, wat momenteel te boek staat als de meest duurzame en betrouwbare vorm van energievoorziening. De pilot moet uitwijzen of energie uit planten een steentje bij kan dragen aan de energievoorziening voor meetsystemen.

Duurzaamheid

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (zie foto) gaf het startsein voor de testperiode van een jaar: “Provincie Utrecht geeft graag ruimte aan innovatieve ontwikkelingen. Deze proef sluit aan bij onze ambitie op gebied van duurzaamheid en aan de samenwerking met de markt waarnaar we streven. Daarom stellen we een berm langs de provinciale weg N401 beschikbaar. Uit de proef moet blijken of de energie uit bermplanten een alternatief kan zijn voor de zonnepanelen waar de meetpunten nu op draaien.”