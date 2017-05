De concurrentiestrijd omtrent zonnedaken is officieel losgebarsten. Ook Sonnen, een Duits bedrijf dat opslagaccu’s ontwikkelt, mengt zich in de strijd. Het bedrijf slaat hiervoor de handen ineen met het Australische Bristile Roofing, dat een eigen zonnedakpan in ontwikkeling heeft.

Dat meldt One Step off the Grid.

Zonnedak

De zonnepakdan die Bristile Roofing ontwikkelt, moet in september op de Australische markt verschijnen. Over de prijs van deze zonnedakpannen is vooralsnog niets bekend.

Sonnen zal de opslagaccu’s leveren, die de opgewekte zonne-energie kunnen opslaan. Het opslagsysteem van Sonnen komt met een garantie van tien jaar, maar het bedrijf stelt dat ze minstens twintig jaar mee gaan.

Bristile verwacht in 2017 en 2018 ten minste 102.000 nieuwe woningen op te leveren. Het bedrijf bekijkt momenteel de mogelijkheden om bij verschillende projecten geïntegreerde zonnesystemen te leveren.

Australië

Sonnen biedt zijn opslagaccu sinds een jaar in Australië en verwacht dat het land in de toekomst de grootste afzetmarkt ter wereld kan worden.

