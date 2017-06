Zoals verwacht maakte Amerikaanse president Donald Trump gisteren bekend dat de Verenigde Staten zich terugtrekt uit het Klimaatakkoord van Parijs. De beslissing zorgde voor een vloedgolf aan woedende reacties.

Trump stelde tijdens zijn speech dat de Verenigde Staten zich terugtrekt uit het Klimaatakkoord, maar bereid is om te heronderhandelen. “Het is mijn taak om de Verenigde Staten en haar inwoners te beschermen. Daarom stappen we uit het Klimaatakkoord. We starten echter direct met heronderhandelingen, om een eerlijkere deal voor de Verenigde staten te krijgen. Ik was verkozen om de inwoners van Pittsburgh te representeren, niet die van Parijs.”

Bekijk de speech van Trump hier:

Duitsland, Italië en Frankrijk

In een gezamenlijk statement lieten Duitsland, Frankrijk en Italië direct weten niet in te gaan op Trump’s verzoek tot heronderhandeling. Volgens de landen is het Klimaatakkoord van Parijs onomkeerbaar.

Franse president Emmanuel Macron liet in een videoboodschap weten teleurgesteld te zijn en riep Amerikanen op om de strijd tegen klimaatverandering voort te zetten: “Wie en waar we ook zijn, we dragen allen dezelfde verantwoordelijkheid: make our planet great again.”

Verenigde Staten

Ook in eigen land kon de beslissing van Trump rekenen op forse kritiek. Barack Obama betichtte Trump ervan ‘de toekomst af te wijzen’.

Tesla-topman Elon Musk stapte per direct op als adviseur van de Amerikaanse president. Ook Robert Iger, CEO van Disney, gaf zijn rol als adviseur per direct op.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1 juni 2017

Jerry Brown, gouverneur van Californië, liet weten dat de Amerikaanse staat zelfstandig verder zal gaan in de strijd tegen klimaatverandering: “Dit is een bizarre beslissing. Het druist in tegen de feiten, de wetenschap en de realiteit. Dit is geen spel, het gaat om het voortbestaan van de mensheid. Californie gaat verder met de strijd tegen klimaatverandering. Ik ga binnenkort met China in gesprek om een gezamenlijk plan op te stellen.”

Ook Arnold Schwarzenegger, oud-gouverneur van Californië, reageerde fel op de beslissing van de Amerikaanse president: Eén man kan onze vooruitgang niet stoppen, één man kan onze duurzame energierevolutie niet stoppen.”

BREAKING: Arnold Schwarzenegger has a blunt message for Donald Trump. #ParisAgreement pic.twitter.com/YI8fcxEeox — ATTN: (@attn) 2 juni 2017

Koenders

Minister Koenders liet in een statement weten de beslissing van Trump te betreuren: “Ik betreur deze stap. Het is een kardinale fout en schadelijk voor burgers wereldwijd, inclusief die in de Verenigde Staten. Het wordt hier in New York en bij de Verenigde Naties door velen als een klap in het gezicht ervaren, nu er na jaren onderhandelen een goed en uitvoerbaar akkoord lag. Ik zie hier ook geen enkele wens tot heronderhandeling.”

“Ik hoop dat de VS zich op dit punt nu niet verder isoleert”, vervolgt hij. “De energietransitie moet doorgaan, en Nederland zal zich hier met de rest van de wereld voor blijven inzetten. Gelukkig willen velen in de VS de energietransitie desondanks doorzetten.”