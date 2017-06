Ruim een week geleden maakte Amerikaanse president Donald Trump bekend uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen. De beslissing had een stortvloed aan woedende reacties tot gevolg. Teleurstelling overheerste, maar de afgelopen week kenmerkte zich ook door daadkracht. Want waar Trump besloot zijn verantwoordelijkheden wat betreft het klimaat naast zich neer te leggen, kwam de rest van de wereld juist in actie.

Trump stelde in een verklaring dat de Verenigde Staten uit het Klimaatakkoord stapt om werkgelegenheid in de Verenigde Staten veilig te stellen. Hij stelde dat het akkoord ‘een handicap is voor Amerikaanse economie’. Door deze beslissingen behoort de Verenigde Staten, samen met Syrië en Nicaragua, tot de enige drie landen ter wereld die zich niet aan het Klimaatakkoord binden.

Door middel van het Klimaatakkoord van Parijs binden landen zich aan de doelstelling om de opwarming van de aarde te reduceren tot maximaal 2 graden Celsius. De verwachting is dat het desastreuze gevolgen heeft als de opwarming van de aarde boven deze grens uitkomt.

“Ongehinderde opwarming van de aarde kan het gemiddelde wereldwijde inkomen reduceren met 23 procent"

Gevolgen

De gevolgen van Trump’s beslissing zijn niet acuut. Landen kunnen zich in de eerste drie jaar van het akkoord namelijk niet terugtrekken. Aangezien het Klimaatakkoord op 4 november, 2016 in werking trad, kan Trump aan het eind van 2019 pas stappen richting een exit ondernemen.

Het Klimaatakkoord van Parijs is echter niet bindend. Landen zijn niet verplicht om de gestelde klimaatdoelen daadwerkelijk te behalen. Met andere woorden: wanneer een land de gestelde klimaatdoelstellingen niet haalt, zitten daar geen sancties aan vast. De kans dat Trump in de aankomende drie jaar stappen onderneemt om de CO2-uitstoot van de Verenigde Staten te reduceren, is dan ook nihil.

Een onderzoek van de universiteiten van Californië, Berkley en Stanford uit 2015, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, wijst uit dat klimaatverandering desastreuze gevolgen kan hebben voor de wereldwijde economie. “Ongehinderde opwarming van de aarde kan het gemiddelde wereldwijde inkomen reduceren met 23 procent in 2100 en de ongelijkheid in de wereld vergroten”, stelt het paper.

Nu de Verenigde Staten zich terugtrekt uit het Klimaatakkoord is de kans dat de opwarming van de aarde boven de 2 graden Celsius uitkomt, stukken groter. Wetenschappers stellen dat voor elke graad opwarming, de zeespiegel met 2,3 meter stijgt. Een kleine verandering in de temperatuur op aarde heeft dus grote gevolgen.

Negatieve gevolgen van Trump’s besluit zijn er ook voor de Verenigde Staten zelf. Trump vervreemdt de Verenigde Staten namelijk van de rest van de wereld, wat bleek uit de vloedgolf aan woedende reacties die het besluit teweeg bracht.

Reacties

Nadat Trump zijn besluit bekend had gemaakt, lieten woedende reacties niet lang op zich wachten. Duitsland, Italië en Frankrijk publiceerden direct een statement, waarin de landen stelden niet opnieuw in onderhandeling te gaan met de Verenigde Staten. Volgens de landen zijn de gestelde doelstellingen onomkeerbaar.

Franse president Emmanuel Macron ging in een videoboodschap direct in de aanval: “Wie en waar we ook zijn, we dragen allen dezelfde verantwoordelijkheid: make our planet great again.”

Ook Noord-Korea keurde het besluit van Donald Trump af. “Dit is het toppunt van egoïsme. De Verenigde Staten streeft alleen naar zijn eigen welzijn, zelfs ten koste van de gehele planeet.”

Minister-president Mark Rutte noemde het besluit van Trump ‘teleurstellend’: "Ik betreur deze beslissing. De aanpak van klimaatverandering is niet alleen hard nodig, het biedt wereldwijd economische kansen. De rest van de wereld blijft pal achter het akkoord staan. Dat verandert niet. Ook Nederland zal zich volledig voor het Klimaatakkoord blijven inzetten."

Ook in eigen land kon Trump rekenen op forse kritiek. Zo betichtte oud-president Barack Obama hem ervan ‘de toekomst af te wijzen’. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg noemde het besluit ‘slecht voor het milieu, slecht voor de economie en gevaarlijk voor de toekomst van onze kinderen’.

Tesla-topman Elon Musk en Robert Iger, CEO van Disney, gaven hun rol als adviseur van de Amerikaanse president per direct op.

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal. — Robert Iger (@RobertIger) 1 juni 2017

Ook Arnold Schwarzenegger, voormalig gouverneur van Californië, had zijn woordje klaar:

BREAKING: Arnold Schwarzenegger has a blunt message for Donald Trump. #ParisAgreement pic.twitter.com/YI8fcxEeox — ATTN: (@attn) 2 juni 2017

Acties

De nasleep van Trump’s besluit beperkte zich echter niet tot woedende en teleurgestelde reacties. Er werd ook actie ondernomen, zowel binnen als buiten de landsgrenzen van de Verenigde Staten. Zo herbevestigden grootmachten China, Duitsland en Frankrijk direct hun klimaatdoelstellingen en lieten weten actief actie te ondernemen, om ervoor te zorgen dat de rest van de wereld zich wel aan het akkoord zal houden.

Hawaii nam als eerste Amerikaanse staat een wet aan, die de staat verplicht stelt om de doelstellingen van Parijse Klimaatakkoord na te leven. De staat New York ging een stap verder en stelde $ 1,5 mrd beschikbaar voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. In de historie van de Verenigde Staten investeerde een Amerikaanse staat nooit eerder zo’n hoog bedrag in duurzame energie.

Ook Californië verwierp de beslissing van Trump en nam het heft in eigen handen. De Amerikaanse staat ging namelijk een samenwerking aan met China, om schone technologie en ‘klimaat-positieve’ kansen te benutten. De partijen gaan samenwerken aan het ontwikkelen en commercialiseren van CO2-afvang en -opslag, duurzame energie en geavanceerde informatietechnologieën, die kunnen bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot.

Jerry Brown, gouverneur van Californië, uitte eerder al forse kritiek op Trump’s besluit: “Dit is een bizarre beslissing. Het druist in tegen de feiten, de wetenschap en de realiteit. Dit is geen spel, het gaat om het voortbestaan van de mensheid.”

Ook op stedelijk niveau gebeurde er genoeg. “Ik ben verkozen om Pittsburgh te representeren, niet Parijs”, zei de Amerikaanse president Donald Trump toen hij bekendmaakte dat de Verenigde Staten zich zal terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs. De stad was het hier echter niet mee eens en gaf enorm veel tegengas. Bill Peduto, burgemeester van Pittsburgh, stelde kort daarna bijvoorbeeld dat de stad in 2035 zal overstappen op 100 procent duurzame energie. Hiermee hebben al bijna 30 Amerikaanse steden de doelstelling van volledig duurzame energievoorziening gesteld.

Pittsburgh sloot zich daarnaast aan bij 210 andere ‘klimaatsteden’, die gezamenlijk 54 miljoen Amerikaanse inwoners representeren (17 procent van de nationale bevolking). De steden stellen dat ze het Klimaatakkoord van Parijs zullen ‘adopteren, honoreren en handhaven’. Ook publiceerde de burgemeesters van Pittsburgh en Parijs een gezamenlijk statement in de New York Times, waarin ze Trump’s inspanningen om de twee steden tegen elkaar af te zetten, verwierpen.

