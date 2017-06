Het is vandaag 21 juni, de langste dag van het jaar. Volgens Eneco zal dit, in combinatie met de fel schijnende zon, resulteren in een absoluut record op het gebied van zonne-energieopwekking. Momenteel wekken alle zonnepanelen in Nederland in totaal zo’n 2.400 tot 2.500 megawatt op, meer dan de energieproductie van drie energiecentrales.

Dat meldt de energieonderneming in een persbericht, op basis van gegevens van zijn energiehandelsvloer, waar vraag en aanbod van energie zo goed mogelijk worden gebalanceerd.

Airco’s

Het energieverbruik in Nederland ligt door de warme dagen ongeveer 10 procent hoger dan normaal, stelt Eneco. Dit komt met name omdat mensen meer gebruik maken van airconditioning. De piekvraag ligt deze dagen tussen 15.000 en 17.000 megawatt, stelt Eneco.

De enorme energieopwekking vanuit zonnepanelen compenseert deze toename in energieverbruik echter ruimschoots.

Stijging

De totale energieopwekking vanuit zonnepanelen is vergeleken met vorig jaar met 30 procent gestegen, aldus Eneco. Deze stijging komt vooral op conto van Nederlandse huishoudens, maar ook zonne-eilanden en zonnepanelen op bedrijfspanden dragen bij aan deze stijging.