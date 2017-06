De veelbesproken muur tussen Mexico en de Verenigde Staten, een idee van Donald Trump, moet zonne-energie gaan opwekken. Dat stelde Amerikaanse president Donald Trump tijdens een rally in Iowa.

“Ik weet het nog niet zeker, maar ik ben een bouwer”, stelde Trump. “Dat is waar ik van houd. Dat is waarschijnlijk waar ik het best in ben. We denken nu aan iets dat uniek is. We willen er een zonnemuur van maken, zodat hij energie genereert en voor zichzelf betaalt. Op die manier hoeft Mexico veel minder te betalen.”

Zonne-energie

Trump verzekerde het publiek dat de grensmuur er zal komen. De Amerikaanse president wil echter dat Mexico voor de grensmuur betaalt. Door de opwekking van zonne-energie zou de prijs van de muur omlaag kunnen. Trump noemde de Zuidelijke grens van de Verenigde Staten tijdens zijn speech ‘een van de plekken waar zonne-energie wel echt werkt’.

Of de muur er überhaupt ooit komt, is zeer de vraag. Tot nu toe is Trump er nog niet in geslaagd om investeringen veilig te stellen voor het realiseren van de muur, stelt Greentech Media. Daarnaast lijkt er geen steun voor het plan te zijn vanuit het congres.