Grootbanken duurzamer maar klimaat-aanpak blijft achter

Negen Nederlandse banken scoren goed op duurzaamheid, mensenrechten en dierenwelzijn. In hun aanpak tegen klimaatverandering laten de grootbanken het echter liggen.

Dat blijkt uit onderzoek van het onderzoeksbureau Profundo in opdracht van de Eerlijke Bankenwijzer. Het onderzoek werd uitgevoerd op zowel het duurzaamheidsbeleid van de Nederlandse banken als de uitvoering ervan. In het rapport is het duurzaamheidsbeleid van ING, ABN Amro, Rabobank, ASN Bank, Triodos Bank, SNS Bank, NIBC, Aegon, Delta Lloyd en Van Lanschot onder de loep genomen.

De banken die hoog scoren op het gebied van een duurzaam klimaatbeleid zijn de ASN Bank, Triodos Bank en de SNS Bank. De ASN Bank en de SNS Bank zijn volgens de Eerlijke Bankenwijzer transparant over de omvang van hun aandeel in de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven waarin ze investeren.

Duurzaamheidsbeleid aanscherpen

Grootbanken ING, Rabobank en ABN Amro hebben echter lage scores behaald met hun klimaatbeleid, stelt de Eerlijke Bankenwijzer. Zo zouden zij geen bezwaar hebben tegen investeringen in olie- en gas en geen beleid hanteren om bedrijven te stimuleren in hun transitie naar duurzame energie.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat ING en Van Lanschot geen eisen stellen aan bedrijven om broeikasgasemissies door omzetting van veengronden in landbouwgebieden tegen te gaan. Op het gebied van sociaal- en milieubeleid en dierenwelzijn scoort bank-verzekeraar Aegon het slechtst, stelt de Eerlijke Bankenwijzer.

Klimaatverandering en belastingontwijking

De grootbanken hebben op het gebied van corruptiebestrijding, arbeids- en mensenrechten en dierenwelzijn echter goed gescoord. ABN Amro wil bijvoorbeeld dat veehouders certificeren volgens het Beter Leven keurmerk of biologisch. In totaal hebben de negen banken in het onderzoek hun beleid op duurzaamheid op 50 onderwerpen verbeterd.

“Het is positief dat de meeste Nederlandse banken steeds beter beleid voeren op mensenrechten, arbeidsrechten en corruptiebestrijding”, zegt Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankenwijzer, in een persbericht. “Hier staat tegenover dat het de meeste banken ontbreekt aan ambitieus beleid om klimaatverandering en belastingontwijking, twee zeer actuele problemen, aan te pakken.”

De meeste banken hebben wel een beleid om belastingontwijking tegen te gaan, maar doen tegelijkertijd weinig om openheid over belastingbetalingen bij zakelijke klanten te stimuleren, blijkt uit het onderzoek.

