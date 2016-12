Woningeigenaren investeren graag in hun eigen woning als dit leidt tot verhoogd wooncomfort en een besparing op de energierekening. Duurzaamheid is echter niet de voornaamste reden voor woninginvesteringen.

Dat blijkt uit de ING WoonIndex. Dit jaar heeft 44 procent van de woningbezitters geinvesteerd in de eigen woning. Verder is 16 procent van de woningbezitters van plan om in 2017 investeringen te doen. 40 procent heeft nog geen concrete plannen, maar overweegt wel om in de toekomst in de eigen woning te investeren.

Duurzaamheid als bijzaak

De belangrijkste redenen voor Nederlandse woningbezitters om te investeren in hun eigen woning is het verhogen van wooncomfort en het besparen van de energielasten. Duurzaamheid wordt als een aangename bijkomstigheid gezien van deze investeringen, maar niet als voornaamste reden.

Daarnaast blijkt uit de ING WoonIndex dat de investeringen in veel gevallen afkomstig zijn van het eigen spaargeld of ruimte in het inkomen. Slechts 6 procent van de woningbezitters maakt gebruik van een hypotheek of lening om duurzame investeringen te doen, blijkt uit de WoonIndex.

“Huizenbezitters investeren graag in hun eigen woning. En ze investeren vaak uiteindelijk meer dan ze aanvankelijk gedacht hadden”, zegt Wim Flikweert, manager Hypotheken bij ING, in een persbericht. “Daarnaast lijkt het erop dat het niet zozeer de subsidies van de overheid of de investering in een beter milieu is die hen over de drempel helpt.”

Zonnepanelen een must

Wanneer woningbezitters besluiten te investeren in de eigen woning, dan wil een kwart van de woningbezitters in 2017 energiezuinige apparaten aanschaffen. Zonnepanelen blijken een populaire investering te zijn bij de woningeigenaren. Ruim een op de vijf heeft plannen om zonnepanelen of een nieuwe HR-ketel aan te schaffen.

Ook toekomstige woningeigenaren hechten veel waarde aan zonnepanelen. 15 procent van de woningeigenaren zien zonnepanelen als een eis voor hun volgende aankoop. Als echter blijkt dat de toekomstige woning niet over zonnepanelen beschikt, dan is een op vier van de woningbezitters bereid om alsnog te investeren in zonnepanelen.