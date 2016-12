De eerste groene staatsobligaties om duurzame energie in Polen te financieren, betalen voor CO2 om de uitstoot van het broeikasgas te verminderen en bedrijven die transparant zijn over hun inkomsten en uitgaven. Wat zijn de finance-trends van 2016 en welke zien we in 2017 terug?

Aan de hand van de meest gelezen berichten van 2016 blikt DuurzaamBedrijfsleven terug op het belangrijkste nieuws en de opvallendste trends van het voorbije jaar. In deze editie behandelen we het finance-nieuws.

Green bonds

De groene obligatie is een veelgebruikte manier voor bedrijven en overheden om aan financiering te komen voor duurzame projecten. Het geoormerkte schuldpapier wordt door beleggers en investeerders gekocht tegen een vaste rentewaarde, waarna de uitgever de opbrengsten gebruikt om bijvoorbeeld CO2-uitstoot te besparen. Dit jaar is er wereldwijd tot $ 80 mrd aan green bonds uitgegeven, blijkt uit cijfers van de Climate Bonds Initiative (CBI).

In een infographic laat DuurzaamBedrijfsleven zien waar op de wereld van 2005 tot aan mei 2016 de grootste green bonds zijn uitgegeven.

DOWNLOAD INFOGRAPHIC

In Nederland is er ruim € 4 mrd aan green bonds uitgegeven. De grootste groene schuldpapieren werden uitgegeven door Tennet. Aan het eind van 2016 heeft de hoogspanningsbeheerder tot € 3 mrd aan schulden opgebouwd via de green bonds. De opbrengsten van de schuldpapieren worden gebruikt om in totaal vier offshore-windprojecten te financieren. Daarnaast gaven Rabobank, ABN Amro, Obvion, Alliander en FrieslandCampina dit jaar green bonds uit voor het financieren van duurzaamheid.

De grootste green bond van dit jaar, met een totale waarde van $ 3,03 mrd, werd uitgegeven door de Bank of China (BOC). De centrale bank zegt de opbrengsten van de groene obligaties uit te geven aan onder andere hernieuwbare energie en duurzame infrastructuur. Voor Chinese bedrijven is de uitgifte van green bonds niets nieuws, maar voor de Poolse overheid wel. Zo heeft Polen de primeur te pakken voor de uitgifte van groene staatsobligaties.

De Poolse green bonds hebben een waarde van € 750 mln. De opbrengsten gaan onder andere naar de financiering van schone energieprojecten. Verschillende partijen vragen zich echter af of de opbrengsten van de Poolse groene staatsobligaties daadwerkelijk worden gebruikt voor het financieren van schone energie. Volgens Bloomberg wordt 90 procent van de energievoorziening van Polen nog mogelijk gemaakt door kolencentrales.

CO2-prijs

Begin dit jaar stelde de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dat een mondiale prijs voor de uitstoot van CO2 essentieel is om de afspraken van het Parijse Klimaatakkoord te behalen. In het Klimaatakkoord staat onder andere dat de opwarming van de aarde niet verder mag stijgen dat maximaal 2 graden Celsius. CO2-beprijzing houdt in dat bedrijven moeten betalen voor de CO2 die zij met hun productie uitstoten.

In een infographic laat DuurzaamBedrijfsleven zien hoe CO2-beprijzing kan bijdragen aan een vermindering van de broeikasgasemissies.

DOWNLOAD INFOGRAPHIC

Uit een onderzoeksrapport van de Wereldbank blijkt dat CO2-beprijzing blijkt dat een internationale markt van CO2-emissierechten kan bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. In het rapport State and Trends of Carbon Pricing beschrijft ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking dat de kosten voor maatregelen tegen klimaatverandering met 32 procent verlaagd kunnen worden in 2030.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking tussen landen en bedrijven die CO2-emissierechten verhandelen. Een voorbeeld daarvan laat de International Finance Corporation (IFC) zien. Zo gaf de internationale financiële instelling een green bond uit ter waarde van $ 152 mln om bedrijven in opkomende markten te helpen, die hun duurzaamheidsbeleid op het gebied van verantwoord bosbeheer willen versterken.

De green bond van IFC geeft beleggers de mogelijkheid om de couponrente ter waarde van 1,546 procent per jaar in geld of in CO2-emissierechten te ontvangen. De zogeheten carbon credits stellen de investeerders in staat om met hun ondernemingen 1 ton CO2 of een ander broeikasgas uit te stoten, wat gelijk staat aan de uitstoot van 1 ton CO2.

Transparantie

Een manier om investeerders van duurzame bedrijven en groene obligaties te verzekeren dat het geld daadwerkelijk aan duurzaamheid wordt besteed, is door de toepassing van duurzaamheidsdata als Environmental Social Governance (ESG).

“De doelgroep die geinteresseerd is in duurzaamheidsdata van organisaties, is breder dan alleen investeerders en aandeelhouders”, zei Evan Harvey, director of Corporate Responsibility bij Nasdaq, eerder in een interview met DuurzaamBedrijfsleven. “Ook vermogensbeheerders, kredietbeoordelaars en zelfs consumenten vragen erom.”

Uit onderzoek van Deutsche Asset Management en de universiteit van Hamburg blijkt dat bedrijven die een actief duurzaamheidsbeleid hanteren met de ESG-methode daar op termijn de vruchten van afplukken.

Ook NN Investment Partners (NN IP) ziet positieve gevolgen bij een transparant ESG-beleid. Zo blijkt uit onderzoek van het concern dat beleggers minder risico lopen door te investeren in duurzame bedrijven met een hoge ESG-score in tegenstelling tot bedrijven die het duurzaamheidsbeleid in mindere mate uitvoeren.