‘Saldering doorzetten om duurzame energie te stimuleren’

Dankzij de salderingsregeling is het aantal investeringen in zonnepanelen sinds 2011 met 91 procent gestegen. De regering zoekt daarom naar mogelijkheden om de regeling op basis van evaluatie te verbeteren of door te zetten.

Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een motie die is ingediend door Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).

In de motie verzoeken Vos en Van Tongeren dat de salderingsregeling voor huishoudens met zonnepanelen tot minstens 2023 blijft bestaan. Eerder gaf Kamp aan dat de salderingsregeling tot 2020 niet verandert. Wat er na 2020 met de salderingsregeling gebeurt, wil de minister dit jaar bekendmaken.

Stimulans duurzame energie

De salderingsregeling maakt het voor eigenaren van zonnepanelen mogelijk om voordelig stroom op te wekken. Wanneer de opgewekte stroom wordt teruggeleverd aan het net, mogen zij die hoeveelheid op een later moment gebruiken zonder te betalen.

Daardoor hoeft de verbruiker geen leveringskosten, energiebelasting, opslag voor duurzame energie en btw te betalen. Volgens de minister kan de salderingsregeling voor de groep particulieren een belastingvoordeel opleveren van € 40 mln per jaar.

Terugverdientijd zonnepanelen

In de kamerbrief schrijft Kamp dat hij een verlenging van de salderingsregeling na 2020 of een aanpassing van de regeling niet uitsluit. De minister stelt dat investeringszekerheid belangrijk is om particulieren te stimuleren tot de aanschaf van zonnepanelen. Uit onderzoek van PwC blijkt dat veel particulieren de terugverdientijd van zonnepanelen als een drijfveer zien om tot investering over te gaan, schrijft Kamp.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de salderingsregeling de terugverdientijd van zonnepanelen in 2015 heeft verkort van 14 tot 7 jaar. Echter blijkt dat 50 procent van de particulieren pas bereid is te investeren in zonnepanelen, wanneer de terugverdientijd tussen de 5 en 9 jaar ligt. Bij bedrijven is de terugverdientijd van zonnepanelen door de salderingsregeling van 17 jaar naar 10 jaar verkort.