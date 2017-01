Investering van $ 125 mln voor zonne-energie in India

De International Finance Corpooration (IFC), onderdeel van de Wereldbank, investeert $ 125 mln in een Indiaas energiebedrijf om zonne- en windparken, maar ook zonnedaken in het land mogelijk te maken.

De investering gaat naar het Indiase energiebedrijf Hero Future Energies, dat zich tot doel heeft gesteld om het aandeel van hernieuwbare energie in zijn portfolio te verhogen. Op dit moment wekt Hero Future Energies 360 megawatt aan schone energie op, afkomstig uit zonne- en windparken, maar ook opgewekt via zonnedaken. In 2022 wil het Indiase bedrijf 2,7 gigawatt aan duurzame energie opwekken.

Meer energie uit wind en zon

Volgens de IFC heeft 40 procent van de Indiase bevolking geen toegang tot betrouwbare elektriciteitsbronnen. Om te groeien, heeft de energiesector in India voor de komende vijf jaar een totale investering van $ 250 mrd nodig vanuit de private sector, stelt de IFC. Op dit moment wordt 80 procent van de energievoorziening in het land mogelijk gemaakt door kolencentrales.

Duurzame energietransitie

De Indiase overheid heeft in 2014 echter de ambitie uitgesproken om voor 2022 in totaal 175 gigawatt aan zonne- en windenergie op te wekken. “Via de samenwerking met Hero Future Energies draagt IFC bij aan het versnellen van de duurzame energietransitie door schone energie mainstream te maken”, zegt Mengistu Alemayehu, regional director IFC South Asia, in een persbericht.

“Deze ontwikkelingen moeten andere grote bedrijven en internationale investeerders het vertrouwen geven om bij te dragen aan de ambitieuze energiedoelen van India en daarmee een significant verschil maken bij het versnellen van de duurzame energietransitie in het land.”

Eerder stelde de Wereldbank een lening ter waarde van $ 1 mrd beschikbaar om zonne-energie op te schalen in India. Volgens de Wereldbank heeft India met ongeveer driehonderd dagen zon per jaar, wereldwijd de beste condities om zonne-energie te benutten.