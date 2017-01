De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) maken plannen voor de opwekking van schone energie bekend. Voor de komende dertig jaar is een investering van $ 163 mrd beschikbaar om de duurzame ambities te behalen.

Deze investering moet het aandeel van groene energie in de totale energievoorziening van de VAE tot 50 procent laten stijgen. In 2050 moet de energievoorziening in de VAE bestaan uit 44 procent hernieuwbare energie, 38 procent gas, 12 procent schone fossiele brandstoffen en 6 procent kernenergie, meldt de vice president en premier van Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Energie-efficiëntie

“De nieuwe strategie houdt rekening met een verwachte jaarlijkse groei van 6 procent en met de inspanningen om de bijdrage van schone energie van 25 procent tot 50 procent in 2050 te verhogen in de energiemix”, zegt de premier van Dubai in een persbericht. “Daarnaast moet dit de CO2-voetafdruk in de komende drie decennia met 70 procent verlagen.”

Verder wordt in de energiestrategie van de VAE beschreven dat duurzame maatregelen en investeringen moeten leiden tot een stijging van 40 procent in de energie-efficiëntie van huishoudens en kantoorgebouwen.

Zonne-energiecentrales

In juni 2016 maakte Dubai bekend een zonne-energieproject te ontwikkelen dat 1.000 megawatt aan duurzame stroom moet opwekken. Ook Saudi-Arabië heeft plannen om het aandeel van hernieuwbare energieopwekking in het land te laten stijgen. Hiervoor gaat Saudi-Arabië in het noorden van het land twee zonne-energiecentrales bouwen. De zonne-energiecentrales hebben elk een energiecapaciteit van 50 megawatt.