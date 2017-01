HSBC: ‘Minder vaart in groei groene obligatiemarkt’

De uitgifte van groene obligaties zou dit jaar weleens minder vaart kunnen maken in vergelijking met het jaar daarvoor. HSBC verwacht wel dat er in 2017 uiteindelijk tussen de $90 tot $120 mrd aan green bonds wordt uitgegeven.

Dat schrijft persbureau Reuters op basis van een rapport dat de financiële dienstverlener onlangs heeft uitgebracht. In 2015 werd er in totaal $ 48 mrd aan groene obligaties uitgegeven en in 2016 is het aandeel groene obligaties in de obligatiemarkt tot bijna $ 90 mrd gestegen. Deze enorme groei werd mede mogelijk gemaakt door China die via de Bank of China (BOC) een groene obligatie uitgaf ter waarde van ruim $ 3 mrd.

Eenmalige groei

Dankzij deze green bond en andere Chinese instellingen die een groene obligatie in 2016 uitgaven, was China verantwoordelijk voor 37 procent van het totale aantal uitgegeven green bonds in 2016. In 2015 gaf China 2 procent van het totale aantal green bonds uit, schrijft Reuters. Volgens HSBC zal de enorme groei die de groene obligatiemarkt in 2016 meemaakte, niet herhaald worden.

“We denken dat de groei van green bonds zal vertragen, omdat de aanvang van de Chinese groene obligatieaanbod slechts eenmalig was en niet kan worden herhaald”, meldt de bank in zijn onderzoek. Daarnaast zouden landelijke beleidsmakers volgens HSBC geen invloed uitoefenen om de groei van de green bondmarkt te bevorderen, schrijft Reuters.

Groene staatsobligaties

Om hier verandering in te brengen, moeten de duurzaamheidseisen voor de uitgifte van groene obligaties worden verbeterd en gehandhaafd, stelt HSBC. Alleen dan zouden beleidsmakers wereldwijd bijdragen aan de groei van de groene obligatiemarkt.

Volgens HSBC maken green bonds slechts een klein deel uit van de wereldwijde obligatiemarkt. De uitgifte van groene staatsobligaties zou ook kunnen bijdragen aan de groei van het aantal green bonds in 2017. HSBC verwacht dat er in 2017 tot zes landen een groene staatsobligatie gaan uitgeven voor de financiering van onder andere duurzame energie- en infrastructuurprojecten.

Duurzame beleggers

Uit eerder onderzoek van HSBC bleek dat twee derde van de institutionele investeerders meer bereid is om kapitaal te verschaffen aan projecten die leiden tot CO2-reductie en het tegengaan van klimaatverandering. Gebrek aan informatie over duurzaamheid en klimaatgerelateerde activiteiten van bedrijven zouden deze duurzame investeringen echter belemmeren, meldt HSBC.

Daarom benadrukt de bank dat de financiële sector samen moet werken met beleidsmakers en overheden om barrières neer te halen die duurzame beleggingen in de weg staan.